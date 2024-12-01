Кинолог назвал две породы собак с самым худшим поведением

Кинолог-бихевиорист из Великобритании Уилл Атертон назвал две породы собак с самым худшим поведением. Он заметил, что с ними ему работать труднее всего.

Видео дня

Поскольку он специализируется на работе с собаками, поведение которых следует корректировать, то выделяет две породы – кокер-спаниель и кане-корсо. Об этом кинолог говорит в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Я вижу, как те же породы появляются снова и снова, демонстрируя одинаковые виды негативного поведения", – говорит он.

По словам эксперта, есть две озорные породы, которые многие владельцы домашних животных покупают по неправильным причинам.

Первыми в его списке являются кокер-спаниели. Сначала выращенные как охотничьи собаки, их природные инстинкты означают, что они чрезвычайно активны, поэтому им нравятся регулярные прогулки, бег и активные игры, а не бездельничать дома.

"Владельцы домашних животных приводят эту собаку, основная естественная задача которой выполнять работу и быть активной целый день, и ожидают, что это будет лежащая собака и Instagram", - пояснил Уилл. Именно поэтому и появляются проблемы в поведении – кокер-спаниели требуют активного привлечения хозяев, поэтому постоянно лают, и ведут себя, как разбойники.

Второй собакой с худшим поведением кинолог считает кане корсо – это итальянский мастиф, который первоначально был выведен для защиты.

"Но опять же люди заводят их по неправильной причине, не имея времени, преданности или опыта, необходимых для того, чтобы они имели плохую репутацию агрессивно реактивных собак", - говорит кинолог.

Однако следует помнить, что худшее поведение у тех собак, с которыми не занимаются. И это далеко не всегда зависит от породы.

Напомним, Уилл Атертон называл породы собак, которых "почти невозможно" дрессировать и тех, которые очень плохо относятся к детям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал советы кинолога, когда и как следует наказывать своего щенка за плохое поведение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!