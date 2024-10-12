Кинолог назвал самую опасную породу собак в мире

Кинолог-бихевиорист Уилл Атертон, имеющий опыт работы с большим количеством собак, назвал самую опасную породу на планете. И добавил, что ответ не такой, какого большинство ожидают.

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В видео в социальной сети TikTok эксперт объяснил, что можно выделить несколько опасных пород. Но самая опасная собака это та, которую не научили, не имеющая любящего лидера, способного безопасно управлять псом.

Уилл рассказывает, что он сталкивался с разными собаками, и их поведение часто варьируется от обычного до невероятно опасного и даже агрессивного. То есть опасной может быть любая собака, независимо от того, маленькая она или большая.

"У всех собак есть способность кусаться. Все собаки обладают способностью быть опасными. Так, чем они больше и сильнее, тем вред, который они могут нанести, более значителен. Но на самом деле, если правильно не воспитать свою собаку, у вас вполне может быть опасная собака – будь то чихуахуа или английский мастиф", – говорит он.

Напомним, ранее OBOZ.UA делился мнением кинолога с его собственным антирейтингом с породами собак. Кинолог Росс Макнамара рассказал о трех породах собак, которых он никогда бы не завел для себя. Так что, если вы планируете завести себе собаку, возможно, его мнение поможет вам в выборе.

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