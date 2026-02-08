Зевота делает кое-что странное с нашим мозгом: ученые сделали открытие

Зевота обычно ассоциируется с усталостью, скукой или недостатком сна, но новые научные данные меняют это представление. Ученые выяснили, что этот обыденный рефлекс имеет необычное влияние на работу мозга. В частности, зевота по-другому взаимодействует с жидкостью, которая защищает центральную нервную систему.

Такие результаты стали неожиданностью даже для самих исследователей. Открытие может приблизить науку к пониманию того, почему зевота сохранилась в процессе эволюции. И хотя ответов пока больше, чем вопросов, новые данные выглядят многообещающе.

Исследование австралийских ученых

Авторы работы – команда из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии – исследовали физиологию зевоты с помощью магнитно-резонансной томографии. В исследовании приняли участие 22 здоровые добровольцы. Им поочередно предлагали зевать, глубоко вдыхать, сдерживать зевоту и дышать в обычном режиме. Сейчас работа еще не прошла рецензирование, но уже опубликована на платформе bioRxiv.

Чего ученые ожидали и что увидели на самом деле

Поскольку зевота и глубокий вдох имеют схожие механизмы, исследователи предполагали, что и результаты МРТ будут почти идентичными. Однако сканы показали принципиальную разницу. В отличие от глубокого дыхания, зевота заставляла спинномозговую жидкость двигаться от мозга, а не к нему. Это стало ключевым и неожиданным открытием.

Как пояснил изданию ScienceAlert нейробиолог Адам Мартинак, зевота вызвала противоположное движение жидкости по сравнению с глубоким вдохом: "Зевота запускала движение спинномозговой жидкости в противоположном направлении, чем во время глубокого вдоха", – отметил он. Ученый признался, что команда не ожидала такого результата: "И мы просто сидим там и думаем: ого, мы точно такого не ожидали".

Что происходит во время зевоты

Этот эффект наблюдался не у каждого участника и случался реже у мужчин. В то же время исследователи предостерегают от поспешных выводов. По их словам, на результаты могли повлиять технические особенности МРТ-сканера, которые иногда создают препятствия для точных измерений.

Помимо движения спинномозговой жидкости, анализ показал еще одну важную деталь. И глубокое дыхание, и зевота усиливают отток крови от мозга. Это, в свою очередь, создает пространство для поступления новой, насыщенной кислородом крови. На ранних этапах зевоты кровоток в сонной артерии увеличивается примерно на треть.

Интересным оказался и другой факт: у каждого участника были собственные, стабильные паттерны зевоты. Они повторялись каждый раз почти идентично. Это свидетельствует о наличии индивидуального центрального генератора паттернов в мозге, который управляет этим действием.

Почему человек зевает

Исследователи подчеркивают, что такая индивидуальность не является приобретенной. В статье они отмечают: "Эта гибкость может объяснять вариации в моделях зевоты между участниками, сохраняя при этом узнаваемый, индивидуально-специфический паттерн; и означает, что модели зевоты не усваиваются, а являются врожденным аспектом неврологического программирования".

Главный вопрос остается открытым: почему зевота так существенно отличается от глубокого вдоха, когда речь идет о спинномозговой жидкости. Одна из гипотез заключается в том, что зевота помогает очищению мозга от продуктов обмена. Другая версия – участие в механизмах охлаждения мозга и поддержания его оптимальной работы.

Несмотря на то что зевота наблюдается у многих видов и часто является "заразной", ее истинное назначение до сих пор не выяснено. Ученые считают, что это чрезвычайно адаптивное поведение.

"Зевота, похоже, является очень адаптивным поведением, и дальнейшие исследования его физиологического значения могут оказаться плодотворными для понимания гомеостаза центральной нервной системы", – заключают авторы.

Таким образом, обычная зевота может оказаться ключом к более глубокому пониманию того, как наш мозг поддерживает собственное равновесие.

