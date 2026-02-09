Будущее Zara в Украине под вопросом: СМИ узнали о закрытии всех магазинов в одном из крупнейших городов

Модный бренд Zara может закрыть все магазины в Днепре – испанская компания Inditex, которой он принадлежит расторгла договоры аренды с торговыми центрами в этом городе, который является одним из крупнейших в стране. Дальнейшая судьба бутиков в Харькове и Одессе – также под вопросом.

Об этом сообщили в NV. Отмечается, что среди причин, которые привело к такому решению – обстрелы, нестабильная работа ТРЦ и падение количества покупателей, из-за чего бизнес становится убыточным.

Что произошло

Компания Inditex, которая развивает испанский бренд Zara и еще шесть модных марок, окончательно расторгла договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепре. Площади под магазины в торговых центрах Харькова и Одессы ритейлер пока арендует, но и их дальнейшая судьба остается неопределенной.

По словам основательницы украинского бренда одежды Лидии Сметаны, руководство ряда торговых центров обратилось к украинским производителям с предложениями сотрудничества. Произошло это еще до официального расторжения договоров с Inditex.

По ее словам, это новые крупные локации, которые ранее были недоступны для украинских брендов из-за присутствия международных гигантов розничной торговли. Сметана не уточнила, какие именно торговые центры предложили One By One сотрудничество.

О чем это говорит

Решение Zara покинуть Днепр стало очередным подтверждением тенденции к сокращению присутствия международных модных ритейлеров в восточных регионах Украины. А неопределенность относительно магазинов в Харькове и Одессе свидетельствует об осторожном подходе компании к дальнейшей работе в этих городах.

Зато освобождение крупных торговых площадей создает возможности для украинских брендов занять нишу, которую ранее контролировали международные сети.

Zara принадлежит к группе Inditex испанского миллиардера Амансио Ортеги и является одним из ведущих мировых брендов быстрой моды. Компания известна быстрым созданием новых коллекций, превращая подиумные тренды в доступную одежду в течение нескольких недель. Кроме Zara, Inditex владеет такими брендами как Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti и Zara Home.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине рядовой ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в среднем работает всего 2 года и 4 месяца, а многие малые бизнесы не доживают даже до первого юбилея. Неожиданно наиболее уязвимой сферой оказалась торговля, на которую приходится почти половина всех закрытий предпринимателей.

