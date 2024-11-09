Как выглядит насекомое с самым длинным языком в мире: его нашли в лесах Мадагаскара. Фото

Ученые определили насекомое с самым длинным языком в мире, найденое в лесах Мадагаскара. Это моль, у которой длина языка в развернутом виде составляет 28,5 сантиметра.

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Существование этого рекордсмена еще в 1862 году предсказал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин, которому была направлена мадагаскарская орхидея с нектарной трубкой длиной 30 сантиметров. А через 5 лет один из ведущих естествоиспытателей XIX века Альфред Рассел Уоллес, который тоже исследовал ету необычную орхидею, выдвинул предположение, что вид ястребиной моли будет наиболее вероятным кандидатом на роль насекомого, которое сможет хлебнуть нектар из цветка с самой длинной нектарной трубкой, пишет IFLS.

В 1903 году ученые пришли к выводу, что самым длинным является язычок у насекомого, считавшегося подвидом моли-сфинкса Моргана (Xanthopan morganii). А исследование 2021 определило, что это все-таки не подвид, а скорее отдельный вид, который теперь называется Xanthopan praedicta, в честь предсказания обоих натуралистов.

Большинство измерений хоботка этого вида бражника были взяты из музейных и частных коллекций. А в марте 2020 года измерения проводились на живых бабочках, осторожно разворачивая их хоботки булавкой. Один из образцов имел длину языка 28,5 сантиметров.

"Представьте себе мое волнение, когда я разворачивал и измерял хоботок самца ксантопана в тропических лесах Мадагаскара, осознавая, что это, вероятно, мировой рекордсмен", – сказал исследователь моли в Музее естествознания в Лондоне Дэвид Лиз.

Исследователи также установили камеры напротив орхидей с самой длинной нектарной трубкой в джунглях Мадагаскара, чтобы снять процесс, как бражник-рекордсмен пьет нектар.

И им удалось снять эти уникальные кадры. Теперь у мира есть все подтверждения того, что Xanthopan praedicta – насекомое с самым длинным языком в мире.

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