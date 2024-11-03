УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
3,5 т.
Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Когда речь идет об акуле, на ум многих приходит фильм "Челюсти" с гигантскими безжалостными морскими хищниками. Однако в природе существует много видов акул – от известной большой белой акулы или головы-молота до совсем небольших ее представителей.

Видео дня

По словам ученых, самой большой в мире является китовая акула, достигающая 20 метров в длину. А вот самой маленькой в этом виде морских хищников является карликовая фонарная акула, которая произрастает на каких-то 20 сантиметров, пишет IflScience.

Самая маленькая акула в мире

Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Карликовые фонарные акулы являются редкими представителями рода фонаровых акул Etmopterus, который трудно поймать. По словам исследователей, о них известно только по нескольким наблюдениям и случайным отловам у побережья Южной Америки.

Популяция этих крошек обитает в западной части центральной Атлантики на глубине от 283 до 439 метров.

По словам ученых, карликовые фонарные акулы могут достигать максимум 21,2 сантиметра в общей длине. В исследовании 2021 года было поймано 153 человека, чтобы изучить структуру популяции. Тогда была найдена одна карликовая акула-фонарь, длина которой составляла 28,9 сантиметра, представляющая новую максимальную длину тела для этого вида.

Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

У этой крохи очень большие глаза, которые максимизируют количество света, доступного им в темных глубинах океана. А вот в ее пасти ученые насчитали более 60 острых зубов.

Самая большая акула в мире

А вот самой большой акулой в мире является китовая акула, длина которой достигает 20 метров, говорят исследователи. Ее вес может быть до 34 тонн.

Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Несмотря на большие размеры, китовая акула абсолютно безопасна для человека, поскольку питается исключительно планктоном и другими мелкими фильтрующими организмами, втягивая в себя воду.

Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Китовые акулы имеют серую, коричневую или синеватую окраску, при этом живот светлее, а спина покрыта светлыми полосками и пятнами. У них есть два спинных, а также грудные и анальные плавники и пять жаберных щелей, отмечают ученые.

Живут эти великаны в среднем 70 лет в океанах и тёплых морях вблизи тропиков. Хотя некоторые экземпляры наблюдались в более холодных водах, например у побережья Нью-Йорка, говорят эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что зафиксировали первый случай, когда беременную акулу съела другая акула.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!