Как выглядят самая большая и самая маленькая акула в мире. Фото

Когда речь идет об акуле, на ум многих приходит фильм "Челюсти" с гигантскими безжалостными морскими хищниками. Однако в природе существует много видов акул – от известной большой белой акулы или головы-молота до совсем небольших ее представителей.

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По словам ученых, самой большой в мире является китовая акула, достигающая 20 метров в длину. А вот самой маленькой в этом виде морских хищников является карликовая фонарная акула, которая произрастает на каких-то 20 сантиметров, пишет IflScience.

Самая маленькая акула в мире

Карликовые фонарные акулы являются редкими представителями рода фонаровых акул Etmopterus, который трудно поймать. По словам исследователей, о них известно только по нескольким наблюдениям и случайным отловам у побережья Южной Америки.

Популяция этих крошек обитает в западной части центральной Атлантики на глубине от 283 до 439 метров.

По словам ученых, карликовые фонарные акулы могут достигать максимум 21,2 сантиметра в общей длине. В исследовании 2021 года было поймано 153 человека, чтобы изучить структуру популяции. Тогда была найдена одна карликовая акула-фонарь, длина которой составляла 28,9 сантиметра, представляющая новую максимальную длину тела для этого вида.

У этой крохи очень большие глаза, которые максимизируют количество света, доступного им в темных глубинах океана. А вот в ее пасти ученые насчитали более 60 острых зубов.

Самая большая акула в мире

А вот самой большой акулой в мире является китовая акула, длина которой достигает 20 метров, говорят исследователи. Ее вес может быть до 34 тонн.

Несмотря на большие размеры, китовая акула абсолютно безопасна для человека, поскольку питается исключительно планктоном и другими мелкими фильтрующими организмами, втягивая в себя воду.

Китовые акулы имеют серую, коричневую или синеватую окраску, при этом живот светлее, а спина покрыта светлыми полосками и пятнами. У них есть два спинных, а также грудные и анальные плавники и пять жаберных щелей, отмечают ученые.

Живут эти великаны в среднем 70 лет в океанах и тёплых морях вблизи тропиков. Хотя некоторые экземпляры наблюдались в более холодных водах, например у побережья Нью-Йорка, говорят эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что зафиксировали первый случай, когда беременную акулу съела другая акула.

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