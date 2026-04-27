Как появились люди: ученые изменили устоявшуюся теорию

Современная наука кардинально меняет наше представление о том, как и где сформировалось человечество. Глубокий генетический анализ доказал, что история нашего вида значительно сложнее классической линейной модели эволюции. Вместо одной предковой группы в Африке, мы происходим от нескольких разрозненных популяций, которые поддерживали связь в течение тысячелетий.

Это открытие демонстрирует, что генетическое разнообразие современных людей является результатом длительного процесса смешивания и миграции. Таким образом, корни человечества напоминают не прямой ствол, а густую сеть взаимосвязанных ветвей, пишет ScienceDaily со ссылкой на материалы Калифорнийского университета в Дэвисе.

Отказ от линейного дерева в пользу сети

Традиционная версия антропогенеза предполагала существование одной "колыбели", из которой вышли все современные люди. Однако анализ, опубликованный в журнале Nature, предлагает модель "слабо структурированного стволового ядра". Согласно этой концепции, ранние группы Homo sapiens были рассеяны по Африке, но не оставались в полной изоляции. Они обменивались генами в течение сотен тысяч лет, создавая сложную сеть взаимосвязей, которая в конечном итоге сформировала наш вид.

Роль племени Нама в разгадке прошлого

Ключевым элементом исследования стал анализ 44 геномов современных представителей коренного народа нама из Южной Африки. Эта группа известна чрезвычайно высоким уровнем генетического разнообразия. Данные, собранные во время полевых исследований, позволили ученым протестировать различные модели эволюции.

Результаты показали, что самое древнее разделение популяций, которое до сих пор можно отследить в ДНК, произошло около 120 000-135 000 лет назад, но даже после этого группы продолжали смешиваться.

Опровержение теории об "архаичных гомининах"

Ранее некоторые ученые предполагали, что сложность человеческого генома объясняется смешиванием с неизвестными архаичными видами, подобными неандертальцам, но в пределах Африки. Новое исследование указывает на обратное: все многообразие можно объяснить взаимодействием внутри самих предковых популяций Homo sapiens. Это означает, что нам необязательно искать "потерянное звено" или посторонние виды, чтобы понять наше происхождение – весь ответ кроется в глубокой структуре нашего собственного вида.

Эта генетическая модель также проливает свет на палеонтологические находки. Поскольку ранние человеческие группы постоянно смешивались, они, вероятно, имели похожий внешний вид. Это ставит под сомнение прямую причастность к эволюции человека таких видов, как Homo naledi, имеющих очень отличные физические черты. Ученые считают, что хотя предки были географически рассеяны, они не были разделены на резко отличные формы, а представляли собой свободный набор связанных групп.

Дальнейшие работы 2024 года подтверждают непрерывность генетической истории в Африке в течение последних 9000 лет. Анализ древних геномов возрастом до 10 000 лет выявил вариации, которые уже не встречаются у современных людей, что позволяет лучше понять механизмы адаптации нашего вида. В совокупности эти данные доказывают: человечество не появилось как внезапная вспышка в одной точке, оно было выковано длительным взаимодействием многих культур и групп по всему африканскому континенту.

