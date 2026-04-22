5000 лет назад в Европе случился коллапс: ученые сделали открытие

Современные научные разведки позволили детально реконструировать события, которые привели к масштабному упадку населения в доисторической Европе. Исследование ДНК 132 человек из неолитического комплекса в Бери показало, что жители континента пережили настоящий коллапс, а не постепенную культурную трансформацию.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, выявило полное отсутствие генетической связи между группами, населявшими регион до и после 3000 года до нашей эры. Этот масштабный сдвиг совпадает с прекращением строительства мегалитических сооружений и упадком многих поселений по всей территории современной Франции и соседних земель.

Полученные данные подчеркивают уязвимость древних цивилизаций к внешним факторам и внутренним социальным кризисам.

Генетический разрыв в бассейне Сены

Археологический памятник в Бери, расположенный в 50 километрах от Парижа, стал ключом к пониманию демографических процессов прошлого. Секвенирование геномов показало, что после длительного периода процветания произошло внезапное исчезновение местного сообщества.

Новые поселенцы, которые появились на этих землях позже, были генетически ближе к жителям Пиренейского полуострова и юга Франции, чем к своим предшественникам. Это свидетельствует о том, что северные территории фактически обезлюдели, освободив место для миграционных волн с юга.

Причины "неолитического упадка"

Ученые предполагают, что причиной кризиса мог быть комплекс факторов. Радиоуглеродный анализ и данные палеоэкологии указывают на то, что между 3000 и 2600 годами до нашей эры сельскохозяйственные угодья массово забрасывались, а леса начинали восстанавливаться на месте бывших полей. Среди основных причин коллапса рассматривают:

Инфекционные заболевания: в костях найдены следы бактерии Yersinia pestis (возбудитель чумы).

в костях найдены следы бактерии Yersinia pestis (возбудитель чумы). Экологический стресс: истощение почв из-за интенсивного земледелия снизило урожайность.

истощение почв из-за интенсивного земледелия снизило урожайность. Социальные изменения: перенаселение и тесный контакт со скотом способствовали быстрому распространению эпидемий.

Трансформация общественного устройства

Кроме происхождения, изменилась и сама структура общин. Исследование показало, что до коллапса общество базировалось на больших семейных кланах, где несколько поколений родственников жили и хоронили своих умерших вместе. После кризиса структура стала более раздробленной: в более поздних захоронениях обнаружено значительно больше неродственных между собой лиц. Это указывает на формирование новых социальных иерархий и систем управления, которые пришли на смену традиционным родовым связям.

Новый взгляд на историю континента

Ранее считалось, что главные миграции в Европу произошли лишь в эпоху бронзы с приходом кочевников из степей. Однако находки в Бери доказывают существование значительной волны переселения из Иберии на север еще около 2900 года до нашей эры. Таким образом, "демографический вакуум", возникший после коллапса неолитических культур, стал плацдармом для масштабного переформатирования европейской цивилизации еще до начала металлургической эпохи. Каждая такая находка подтверждает, что история Европы была цепью циклов упадка и стремительного восстановления.

