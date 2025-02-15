Как определить возраст кота в человеческие годы? Вирусное видео

Многие владельцы домашних животных знакомы с понятием собачьих лет, но мало кто понимает, как рассчитать возраст своего кота в человеческих терминах. Ветеринар Кейт Хенстридж из Великобритании объяснила это на своей странице в TikTok.

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По ее словам, чтобы определить возраст вашего домашнего питомца, нужно смотреть на шесть жизненных этапов, которые он проходит. В видео, которое стало вирусным, она рассказала процесс и почему важно знать, сколько лет вашему коту.

"На самом деле это очень полезный вопрос, который можно задать себе, поскольку таким образом становится гораздо проще понимать продолжительность их жизни и здоровья", – говорит ветеринар.

В своем видео она ссылается на диаграмму Cat Care for Life, которая приравнивает месячного котенка к годовалому ребенку, а 25-летнего кота – к 116-летнему человеку. По словам Кейт Хенстридж, когда животному исполнится шесть месяцев, его возраст будет эквивалентен 10-летнему ребенку.

Также эксперт уточняет, что несмотря на то, что кот в возрасте в один год уже почти взрослый, согласно их развитию, они считаются котятами до двух лет. Взрослые и зрелые кошки становятся в возрасте от трех до шести лет, пишет Irish Star.

А уже в возрасте от 7 до 10 лет, как объясняет ветеринар в видео, их можно приравнять к людям постарше, но еще не пенсионерам. И уже после 10 лет жизни кот переходит в категорию старших и суперстарших, и владельцу нужно быть более бдительным по поводу таких проблем, как артрит, заболевания почек и чрезмерная работа щитовидной железы.

"Хотя многие пожилые коты могут оставаться здоровыми в течение этих лет, стоит быть внимательнее к их состоянию здоровья", – уточняет она.

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