Как на самом деле появилась Луна: новая космическая миссия может полностью переписать историю спутника Земли

Миссия "БепиКоломбо", приближающаяся к Меркурию, может предоставить новые данные о происхождении Луны. Исследователи планируют проверить гипотезу, согласно которой около 4,5 млрд лет назад Меркурий столкнулся с Землей, а обломки после этой катастрофы впоследствии сформировали спутник нашей планеты.

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Миссия стартовала в 2018 году, а её важные компоненты были созданы в Великобритании. В ближайшие месяцы, вероятно в ноябре, аппарат должен начать маневр для выхода на орбиту Меркурия. Об этом говорится в материале The Telegraph, посвященном миссии BepiColombo и исследованию происхождения планет Солнечной системы.

Древнее столкновение

После выхода на орбиту Меркурия BepiColombo сможет провести исследования, которые помогут проверить теорию о происхождении этой планеты. Согласно одной из версий, примерно 4,5 млрд лет назад Меркурий столкнулся с крупным планетезималем.

В результате мощного удара планета могла потерять значительную часть внешних слоев. При этом осталось чрезвычайно плотное железное ядро, которое сегодня составляет около 65% общей массы Меркурия. Для сравнения: у Земли доля ядра составляет около 32%.

Именно эта особенность Меркурия привлекает внимание исследователей. Планета по размерам близка к Луне, но имеет очень высокую среднюю плотность. Учёные хотят выяснить, действительно ли древняя коллизия могла объяснить такое строение.

Профессор Герейнт Джонс, главный научный сотрудник проекта BepiColombo в Европейском космическом агентстве, объяснял, что во время формирования планет вокруг молодого Солнца Меркурий мог изначально быть планетой среднего размера. Затем в него мог врезаться крупный планетезималь, который сорвал внешнюю оболочку.

По его словам, после потери более лёгких материалов общая плотность того, что осталось, значительно возросла. Изучение внутреннего строения Меркурия должно помочь проверить, насколько эта теория соответствует действительности.

Откуда взялся материал

Исследователи предполагают, что материал, утраченный Меркурием во время древнего столкновения, мог сыграть роль в формировании других планет. Профессор Дирк Шульце-Макух из Берлинского технического университета отмечал, что часть этого материала могла послужить для образования Луны.

Другую версию предложили исследователи из Аризонского университета. Они предполагали, что Меркурий мог столкнуться с объектами, из которых позже сформировались Земля и Венера, ещё до того, как приобрел современный вид. В таком сценарии части его поверхности могли стать составляющими этих планет.

Дополнительные подсказки учёные получили в ходе предыдущих исследований Меркурия аппаратом NASA Messenger. В 2011 и 2015 годах он изучал планету и обнаружил, что соотношение калия и тория на Меркурии схоже с показателями, характерными для Марса. Это может быть ещё одной подсказкой относительно места, где сформировался Меркурий.

Йоханнес Бенкхофф, один из ученых проекта "БепиКоломбо", объяснял, что калий быстро испаряется в горячей среде, тогда как торий способен сохраняться даже при очень высоких температурах. Поэтому необычно большое количество калия на Меркурии может иметь значение для понимания его прошлого.

BepiColombo состоит из двух аппаратов – Mercury Planetary Orbiter, созданного Европейским космическим агентством, и Mercury Magnetospheric Orbiter, разработанного японским агентством JAXA. Первый аппарат был создан на предприятии Airbus в Стивенидже, графство Хартфордшир.

Новый взгляд на Меркурий

В отличие от предыдущих миссий, BepiColombo приблизится к Меркурию на меньшее расстояние и сможет составить более подробные карты поверхности планеты. Исследователи надеются благодаря этому выяснить, есть ли на Меркурии вода и проявляет ли планета геологическую активность.

Отдельно ученых интересует необычно темный цвет поверхности Меркурия. Они предполагают, что он может быть связан с наличием графита. Также миссия должна помочь понять происхождение магнитного поля планеты.

В ходе миссии NASA "Мессенджер" на Меркурии были обнаружены органические соединения. Ученые не ожидают найти там жизнь, однако эти вещества могут помочь лучше понять процессы, предшествовавшие появлению жизни на Земле.

Именно поэтому исследование Меркурия касается не только самой планеты. Данные о её составе и строении могут дать дополнительную информацию о том, как формировались тела Солнечной системы.

Важные проверки

BepiColombo состоит из двух аппаратов – Mercury Planetary Orbiter (MPO), созданного Европейским космическим агентством, и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), подготовленного японским агентством JAXA. MPO был построен на предприятии Airbus в Стивеннидже в графстве Хартфордшир.

Миссия получила название в честь Джузеппе "Бепи" Коломбо – итальянского учёного и инженера из Падуанского университета. Он сыграл важную роль в подготовке миссии NASA "Маринер-10" к полёту к Меркурию.

Менеджер миссии "БепиКоломбо" Санта Мартинес отметила, что Меркурий остается чрезвычайно сложной целью для космических исследований из-за близости к Солнцу. По её словам, аппаратам трудно не только добраться до планеты, но и проводить там длительные операции.

"Однако то, что действительно выделяет эту миссию, – впервые в истории космических исследований мы отправляем два космических аппарата к этой планете и выводим их на её орбиту", – сказала Мартинес.

Она добавила, что это даст человечеству и научному сообществу возможность увидеть Меркурий с новой точки зрения, которой раньше не было.

По словам руководителя миссии, полученные результаты могут открыть новую главу в понимании Солнечной системы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ученые выдвинули новую теорию происхождения Меркурия.

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