Почему появление Меркурия считают загадкой: ученые пролили свет

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, которая издавна удивляет астрономов своим необычным строением. В отличие от Земли, Венеры или Марса, он имеет чрезвычайно большое ядро – около 70% от всей массы – и очень тонкую мантию.

Долгое время основной гипотезой было то, что планета потеряла большую часть своей оболочки после катастрофического столкновения с большим небесным телом. Однако новые исследования свидетельствуют: такой сценарий слишком маловероятен.

Новая гипотеза формирования

В журнале Nature Astronomy международная группа ученых под руководством Патрика Франко (Национальная обсерватория Бразилии, Institut de Physique du Globe de Paris) предложила альтернативное объяснение. Они считают, что Меркурий мог сформироваться в результате не разрушительного, а "скользящего" столкновения двух протопланет похожих по размерам.

"Наши симуляции показывают, что образование Меркурия не требует исключительных катастрофических событий. Достаточно почти касательного удара между двумя объектами близких масс, и это объясняет его необычный состав", – объяснил Франко.

Как работает компьютерное моделирование

Для проверки этой теории ученые использовали метод "гидродинамики сглаженных частиц" (SPH), который широко применяют в астрофизике. Этот подход позволяет моделировать поведение газов, жидкостей и твердых тел во время сильных деформаций и столкновений.

Результаты оказались впечатляющими: модель с погрешностью менее 5% воспроизвела массу Меркурия и его чрезвычайно высокую "металличность". По мнению авторов, в процессе такого столкновения планета могла потерять до 60% первичной мантии, что и объясняет ее нынешнее строение.

Куда делись обломки

Важным открытием стало объяснение, почему потерянные породы не вернулись обратно. В отличие от предыдущих моделей, где выброшенный материал якобы снова оседал на Меркурии, новый подход доказывает: часть обломков могла быть отброшена навсегда. Есть даже предположение, что эти остатки вошли в состав другой планеты, например Венеры.

Значение для науки

Эта теория может помочь понять не только происхождение Меркурия, но и в целом процессы формирования каменных планет Солнечной системы. Следующие этапы исследований предусматривают сравнение результатов симуляций с геохимическими данными метеоритов и образцами, которые собирают космические миссии. В частности, ученые ждут новых данных от совместной программы ESA и JAXA – BepiColombo, которая сейчас направляется к Меркурию.

"Меркурий остается наименее исследованной планетой нашей системы. Но благодаря новым миссиям мы получим много ответов на вопросы, которые еще вчера казались загадками", – подытожил Франко.

