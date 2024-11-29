Как кастрюля с кипятком. NASA создало симуляцию поведения Солнца: кадры просто завораживают

Суперкомпьютеры NASA раскрывают причины некоторых из самых сложных событий на Солнце. Агентство создало симуляцию поведения раскаленной звезды, напоминающей кастрюлю с кипятком.

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Кадры с новым исследованием просто завораживают. Используя данные по набору активных космических кораблей, наблюдающих за раскаленной звездой в центре нашей Солнечной системы, ученые могут исследовать солнечную динамику, как никогда раньше, отмечают в NASA.

По словам ученых, анимация показывает силу турбулентных движений внутренних слоев Солнца, когда вещества закручиваются в его атмосферу, напоминая кастрюлю с кипящей водой или вылетающий на поверхность косяк рыбы и ныряющий дальше.

"Наше моделирование использует то, что мы называем реалистичным подходом. Это означает, что мы включаем все, что знаем на сегодняшний день о солнечной плазме, чтобы воссоздать различные явления, которые наблюдались во время космических миссий NASA", – сказала ученая из Исследовательского центра Эймса NASA в Калифорнии Ирина Китиашвили.

Используя современные вычислительные возможности команда специалистов впервые смогла воспроизвести тонкие структуры подповерхностного слоя, которые наблюдали с помощью обсерватории солнечной динамики NASA.

"Сейчас у нас нет вычислительных возможностей для создания реалистичных глобальных моделей всего Солнца из-за сложности. Поэтому мы создаем модели меньших областей или слоев, которые могут показать нам солнечную поверхность и атмосферу. К примеру, ударные волны или торнадообразные элементы размером всего несколько километров", – добавила Китиашвили.

Ученые стремятся лучше понять Солнце и то, какие явления определяют закономерности его активности. Ведь связь и взаимодействие между Солнцем и Землей определяют время года, океанские течения, погоду, климат, радиационные пояса, полярные сияния и многие другие явления, говорят эксперты.

Прогнозы космической погоды имеют решающее значение для исследования космоса, поддерживая космические корабли и астронавтов, отмечают ученые.

По словам ученых, 2024 год был большим для нашей особой звезды, усеянными такими событиями, как кольцеобразное затмение, полное затмение и достижение Солнцем максимального солнечного периода.

В декабре 2024 года миссия NASA Parker Solar Probe, помогающая исследователям понять космическую погоду непосредственно у источника, максимально приблизится к Солнцу и побьет свой собственный рекорд, став ближайшим объектом, созданным достигшим Солнца человеком, сообщают исследователи агентства.

"Солнце продолжает нас удивлять. Мы с нетерпением хотим увидеть, какие еще увлекательные события оно организует", – подытожила Ирина Китиашвили.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат Solar Orbiter сделал самые четкие снимки поверхности Солнца.

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