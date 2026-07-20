Как формируются вьющиеся волосы: ученые раскрыли секрет

Кудрявые или прямые волосы формируются значительно раньше, чем человек может увидеть их в зеркале. Ученые установили, что решающие процессы происходят глубоко под кожей, где расположены волосяные фолликулы.

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Именно они определяют, будет ли волос прямым, волнистым или вьющимся. В то же время исследователи отмечают, что наука еще не раскрыла все тайны этого механизма, пишет ScienceAlert.

Форма фолликула определяет будущий вид волоса

Еще в 2005 году исследователи, изучавшие строение волосяных фолликулов человека, пришли к выводу, что форма волоса закладывается еще на этапе его роста внутри кожи. Если фолликул расположен вертикально, волос растет прямым. Зато изогнутый фолликул заставляет волосок формироваться с естественным изгибом, который впоследствии превращается в волны или кудри.

Дальнейшие исследования показали, что процесс гораздо сложнее. Клетки по разные стороны волосяного фолликула могут делиться и созревать неравномерно. Из-за этого кератин и другие структурные компоненты распределяются несимметрично, а сам волос приобретает разную плотность по окружности. Именно такая асимметрия способствует его закручиванию в одном направлении, тогда как у прямого волоса структура остается более равномерной.

Учёные также отмечают, что после выхода волоса на поверхность его форма уже практически не меняется. Волосы состоят преимущественно из мертвых кератиновых волокон, клетки больше не растут и не перестраиваются, поэтому они сохраняют форму, которую приобрели ещё внутри фолликула.

Генетика и эволюция волос

Строение волосяных фолликулов определяется генетически, поэтому тип волос часто наследуется от родителей. При этом современные научные обзоры не подтверждают распространенное мнение о жестком делении типов волос по расовому признаку. Исследователи отмечают, что во всех человеческих популяциях встречается широкий спектр форм волос, хотя определенные виды кудрей могут быть более распространенными в отдельных генетических линиях.

Несмотря на значительный прогресс в изучении волос, ученые до сих пор не могут окончательно объяснить, почему в процессе эволюции сформировались различные типы волосяных фолликулов. Одно из наиболее убедительных предположений заключается в том, что волосы помогали человеческому организму эффективнее защищать голову от перегрева.

Эту теорию подтвердил эксперимент, опубликованный в 2023 году. В ходе испытаний с термическим манекеном, на котором были надеты парики с разными типами волос, выяснилось, что все они снижали нагрев головы под воздействием солнечного излучения. Лучший результат продемонстрировали именно тугие кудри, которые оказались наиболее эффективными для защиты от перегрева. В то же время исследователи подчеркивают, что эволюционные причины возникновения различных типов волос остаются предметом дальнейших научных исследований.

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