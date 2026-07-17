Правши или левши: ученые выяснили, как формируется доминирующая рука

Долгое время преобладало убеждение, что предпочтение правой или левой руки заложено в человеке на биологическом уровне еще до рождения. Однако исследование американских неврологов полностью опровергает эту устоявшуюся теорию, предлагая новый взгляд на природу нашей координации.

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Ученые доказали, что преимущество одной конечности над другой формируется в результате ежедневного асимметричного опыта взаимодействия с предметами, требующими высокой точности движений. Таким образом, наша ловкость является результатом длительного обучения и регулярных тренировок на протяжении жизни, а не врождённого "преимущества" одного из полушарий головного мозга, отмечает sciencealert.com.

Суть научного эксперимента: письмо локтями

Для проверки своей гипотезы исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джонса Хопкинса разработали оригинальный эксперимент. Поскольку у взрослых людей уже сформировалась привычка пользоваться одной рукой, ученые решили задействовать ту часть тела, которой раньше никто не пробовал писать, – локти.

Логика была проста: если бы доминантность была заложена в мозге с рождения, то правшам было бы гораздо легче справиться с заданием именно правым локтем.

Участникам эксперимента (все они были правшами) прикрепили ручки к локтям и попросили нарисовать букву "А" и цифру "8". Результаты анализировали с помощью специально обученной нейросети, которая оценивала качество написанного.

Исчезновение доминантности

Анализ показал неожиданные результаты: правша одинаково плохо справились с рисованием символов как правым, так и левым локтем.

Даже с учетом времени, затраченного на написание, ни одна из конечностей не продемонстрировала преимущества. Неврологи констатировали, что в этом тесте любая доминантность полностью исчезла.

Сила регулярных тренировок

На следующем этапе исследования ученые проверили, можно ли развить навыки письма с помощью локтей. Участников разделили на две группы: первая тренировалась писать локтем доминантной стороны, а вторая – локтем недоминантной. До начала тренировок обе группы демонстрировали одинаково низкое качество письма локтями. После серии практических занятий качество письма существенно и заметно улучшилось в обеих группах.

Это доказало, что человеческое тело способно адаптироваться и осваивать сложные движения независимо от того, какая сторона тела задействована.

Почему у нас есть доминантная рука

Авторы исследования объясняют, что наше мастерство в обращении с правой или левой рукой является результатом миллионов повторений на протяжении всей жизни. Мы ежедневно используем ложки, ручки, теннисные ракетки или другие инструменты, которые фактически являются продолжением нашей руки, закрепляя уникальную точность траектории движений. Как только мы переходим к выполнению нетипичной задачи той частью тела, которая никогда раньше этого не делала (например, локтем), любое врожденное преимущество исчезает, оставляя место только для новых тренировок.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили у людей шестое чувство.

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