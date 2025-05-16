Кадр на грани с фантастикой: в NASA показали фото неба на Марсе

Марсоход NASA "Perseverance" подарил человечеству уникальный взгляд на марсианское небо, зафиксировав снимок, напоминающий кадры из фантастического фильма. Фото, сделанное 1 марта 2025 года, показывает Деймос, меньший спутник Марса, сияющий на фоне предрассветной темноты.

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Изображение, опубликованное 15 мая, стало еще одним шагом в раскрытии тайн Красной планеты. Для создания этого снимка марсоход использовал свою левую навигационную камеру, которая обычно не предназначена для ночной съемки. Сочетание слабого освещения и длинной выдержки создало эффект, захватывающий воображение, сообщает NASA Jet Propulsion Laboratory.

Снимок был сделан в 4:27 по местному марсианскому времени в 1433-й день миссии. Камера марсохода записала 16 отдельных кадров, каждый с выдержкой 3,28 секунды, которые затем объединили в одно изображение с общей экспозицией около 52 секунд. Из-за технических ограничений на фото виден цифровой шум, который проявляется в виде многочисленных белых пятнышек. Некоторые из этих пятнышек могут быть космическими лучами, но две яркие точки идентифицированы как звезды Регул и Альгиеба из созвездия Льва. Уникальность изображения подчеркивает аннотированная версия, где обозначены Деймос и упомянутые звезды.

На переднем плане снимка виден кратер "Вудсток", расположенный примерно в 750 метрах от марсохода. В то время "Perseverance" двигался к местности, известной как "Холм ведьминого ворона" (Witch Hazel Hill). Этот маршрут является частью более широкой миссии марсохода, которая сосредоточена на изучении геологии Марса и поиска следов древней микробной жизни. Кроме этого, аппарат собирает образцы пород и реголита, которые в будущем планируют доставить на Землю.

Миссия "Perseverance" является ключевым элементом программы NASA по исследованию Марса, включающей сотрудничество с Европейским космическим агентством (ESA). Программа возвращения образцов предусматривает отправку космических аппаратов для сбора материалов, оставленных марсоходом, и их транспортировку на Землю для детального анализа. Эти усилия имеют целью не только расширить знания о Марсе, но и подготовить почву для будущих пилотируемых миссий. Миссия также интегрирована в более широкую стратегию NASA "Луна к Марсу", которая включает проекты "Артемида" для исследования Луны.

Техническую поддержку миссии обеспечивает Лаборатория реактивного движения NASA, действующая под руководством Калифорнийского технологического института в Пасадене. Именно эта команда руководит операциями марсохода и обрабатывает полученные данные, такие как этот снимок марсианского неба. Несмотря на размытость, изображение поражает своей аутентичностью, позволяя каждому почувствовать себя ближе к космосу.

OBOZ.UA писал ранее, что на Марсе происходят полярные сияния разных видов.

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