Из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа. Американская компания испытала сверхзвуковой самолет, который выполнит первый рейс уже в 2025 году

Американская компания Boom Technology испытала сверхзвуковой самолет "Сын Конкорда". Официально известный как XB-1, он установил новый рекорд скорости.

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Цель реактивного самолета – возобновить скоростные рейсы по всему миру, в том числе залететь из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа. Компания планирует выполнить первый рейс уже в 2025 году, пишет The Sun.

Американская компания Boom Technology продвигается с тестовыми полетами к 1 Маху, скорости звука. Во время девятого испытательного полета была достигнута новая максимальная скорость 0,87 Маха, что эквивалентно 1073 километрам в час. XB-1 также добился нового рекорда высоты, поднявшись на 8447 метра, говорят специалисты.

Компания Boom Technology заявляет, что также продолжила серию испытаний по сотрудничеству с подразделением оборонных инноваций (DIU) и оперативным энергетическим управлением ВВС.

Главный пилот-испытатель Тристан "Джеппетто" Бранденбург, управлявший реактивным самолетом последний год, сказал, что он будет намного дешевле, чем его предшественник "Конкорд", провалившийся из-за тарифов.

"Полеты были настолько дорогими, что обычный человек просто не мог позволить себе их", – объяснил пилот.

Однако "Сын Конкорда" будет более доступным и быстрым, говорят специалисты. После нескольких испытательных полетов, он, по планам компании, должен совершить первый рейс уже в 2025 году.

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