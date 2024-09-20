Изобретатель создал футуристическую лодку-летающую тарелку: она разгоняется до 50 км/час и почти взлетает. Видео

Вьетнамский изобретатель Транг Лонг Хо, вдохновленный НЛО, создал футуристическую лодку-летающую тарелку. Уникальное транспортное средство на воде развивает скорость до 50 км/ч и даже немного взлетает в воздух.

Видео дня

На видео Хо демонстрирует, как он с нуля строит "внеземной объект" в своей домашней мастерской. Сделаное из стекловолокна и нескольких стальных пластин, судно имеет автоматические двери, световые панели и удобное кресло для "пилота", пишет DailyMail.

"Как я создал собственное НЛО? Увидел его во сне", – написал под видео изобретатель.

Хотя произведение Транг Лонг Хо выглядит футуристично, на самом деле оно сделано из простых материалов. В видеоролике, подробно документирующем процесс строительства, изобретатель начинает с создания модели из песка в форме верхней части НЛО.

Песчаную форму покрывает тонким слоем бетона, чтобы создать жесткую оболочку. Далее накладывает листы стекловолокна и эпоксидной смолы. Когда бетон полностью схватился, его можно отколоть, чтобы оставить тонкий легкий корпус.

Следующий этап – укрепление основания лодки решеткой из стекловолоконных хребтов и шестиугольников. Также создается дно судна, где устанавливаются двигатели.

Далее – процесс шлифовки, покраски и отделки. И "летающая тарелка" готова к "полету".

В социальных сетях комментаторы выразили свое удивление этим изобретением морской инженерии.

"Я старый инженер на пенсии. В свое время я создал много вещей, но это самая крутая вещь, которую я когда-либо видел," – написал ученый с опытом.

"Никогда в жизни я не видел столько таланта в одном человеке. Вы подарок для всего человечества. Спасибо за ваше вдохновение и креатив", – написал другой комментатор.

"Вы – пришелец из космоса. Вот так с нуля сделали лодку-космический корабль!" – выразил восхищение еще один читатель.

Транг Лонг Хо говорит, что он не производит продукцию для коммерческих продаж. Однако в публикации на своей фан-странице в Facebook, изобретатель отмечает, что может продать более подробную инструкцию, чтобы получить деньги на аксессуары и инвестировать в новые интересные изобретения.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Виннице студент разработал смартрюкзак, который взвешивает вещи и включает сигнализацию, если их украли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!