Исследователи из Австралии назвали ключевой признак того, что перед вами психопат

Новое исследование выявило ключевой признак, указывающий на то, что человек может быть психопатом. Исследователи из Австралии провели эксперименты с наблюдением с участием более 200 добровольцев в Великобритании.

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Те, кто получил высокие оценки по психопатии, выявили трудности с регулированием фокуса внимания. То есть они лучше видели более широкую картину, но не так хорошо, как видели мелкие детали, пишет MailOnline.

То есть, если перевести результаты исследования в социальную ситуацию – будь то встреча в офисе или ресторане – это означает, что психопаты быстро теряют интерес к мелким деталям или вообще не замечают их.

Новое исследование было проведено двумя психологами из Австралийского национального университета в Канберре – Стефани Гудхью и Марком Эдвардсом.

"Существует несколько измерений психопатических черт личности, включая эгоцентризм, бездушие, импульсивность и антисоциальное поведение. Наши результаты показывают, что людям, которые демонстрируют более высокий уровень импульсивности и антисоциального поведения, трудно регулировать свое внимание", – объясняют исследователи.

Как правило, люди, которых описывают как психопаты, демонстрируют такие черты, как антисоциальное поведение, ложь, безответственность, эгоцентризм, бездушие и отсутствие угрызений совести или сострадания.

В своем исследовании ученые сосредоточились на трех чертах психопатии – антисоциальности, эгоцентризме и бездушии.

Считается, что психопаты имеют тяжелую форму антисоциальной личности, которая может проявляться любой разновидностью: от эпизодического плохого поведения до неоднократного нарушения и совершения серьезных преступлений.

Эгоцентризм – это забота только о собственных интересах, тогда как бездушие – это отсутствие эмоций, чувства или симпатии к другим.

Ученые провели два эксперимента с участием 236 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, проживающих в Великобритании. Их психопатические черты оценивали с помощью шкалы психопатии Левенсона (E-LSRP), опросника, состоящего из 26 утверждений, с которыми участники должны соглашаться или нет.

Исследователи оценили их "широту внимания", то есть, насколько хорошо они умственно обрабатывают "глобальную" и "локальную" информацию, где локальная информация - это мелкие детали, а глобальная – более широкая картина.

Чтобы определить объем их внимания, участникам показывали стимулы Навона – изображения, состоявшие из заглавной буквы, составленной из нескольких меньших букв. Например, одно из изображений Навона – это прописная буква Т, состоящая из множества значительно меньших форм Е.

При показе изображения участники должны были сказать, какую букву они заметили первой, быстро нажав клавишу на клавиатуре. Если они фиксировали заглавную букву, это означало, что у них был "широкий" спектр внимания, то есть они сосредотачивались на более широкой картине.

Между тем, если они увидели маленькую букву, это означало, что они имели "узкое" внимание, то есть они были склонны сосредотачиваться на мелких деталях.

Оценивая как скорость, так и точность, тест Navon также указывает, как отлично люди постоянно сужают и расширяют свое поле зрения.

В целом команда не обнаружила связи между широтой внимания и тремя чертами психопатии. Но исследователи нашли четкие доказательства того, что одна из психопатических черт – антисоциальность – связана с более быстрым расширением внимания. Другими словами, люди, получившие высшие баллы за антисоциальность, также имели тенденцию быстро увеличивать поле зрения, чтобы увидеть более широкую картину. Поэтому в социальной ситуации антисоциальные психопаты могут постоянно оценивать более широкое окружение, пропуская тонкие детали.

Напротив, команда не обнаружила заметной связи между двумя другими психопатическими чертами – эгоцентризмом и бездушием – и расширением или сужением внимания. Это означает, что склонность видеть более широкую картину может касаться только психопатов, обладающих сильной склонностью к антисоциальному поведению.

Команда признает, что их группа добровольцев была небольшой, но надеются, что большая выборка людей со всего мира воспроизведет или расширит новые открытия.

"Было бы информативно оценить, в какой мере повторяются нынешние выводы, или появляются ли в таких образцах новые связи между первичными психопатическими чертами и внимательным дыханием", – заключают они.

Предыдущие исследования показали, что способность улыбаться и терпеть это может являться тревожным признаком темной личности. То есть, если человек может выдерживать больший уровень боли, он, скорее всего, психопат.

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