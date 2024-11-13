Как понять, что перед вами психопат: ученые назвали неожиданный признак

По словам ученых из Университета Радбуда (Нидерланды), способность улыбаться и терпеть боль может быть тревожным признаком темной личности. То есть, если человек может выдерживать больший уровень боли, он, скорее всего, психопат.

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В ходе испытаний, проведенных с представителями общественности, лица с психопатическими чертами не смогли изменить свое поведение, даже когда столкнулись с болезненными ударами тока. Эта нечувствительность к наказаниям может сочетаться с чрезмерным стремлением к вознаграждению, что делает психопатов особенно импульсивными и настойчивыми, пишет MailOnline.

Психопатия является одной из так называемых черт личности "темной триады", характеризующейся патологической лживостью, манипулятивностью, отсутствием вины и склонностью к плохому контролю поведения. Не все с такими чертами считаются психопатами, и многие представители широкой общественности могут обладать определенным количеством психопатических склонностей.

Однако исследование показало, что люди с повышенным уровнем психопатии не только более стойкие к боли, но и менее способны учиться на негативных последствиях.

"Из исследований мы знаем, что люди с психопатическими чертами не меняют свое поведение даже после наказания, что говорит о том, что им трудно учиться на негативных последствиях своих действий", – прокомментировала результаты ведущий автор исследования Димана Атанасова.

Исследователи предполагают, что неспособность психопатов учиться на болезненных результатах может быть следствием нечувствительности к физической боли. Чтобы проверить эту теорию, 106 представителей общественности заполнили анкеты, предназначенные для выявления уровней психопатических тенденций, таких как отсутствие эмпатии или импульсивность. После прохождения теста, каждый участник получил серию небольших ударов электрическим током с помощью электродов, размещенных на их руках.

Ученые зафиксировали момент, когда боль стала заметной, и максимальный уровень, который участник был готов выдержать. И, как предполагали эксперты, участники, получившие самый высокий балл за психопатические наклонности, смогли выдержать больше боли, чем обычный человек. В некоторых случаях нескольким участникам даже удалось достичь максимального значения электрода в 9,99 миллиампера до того, как их толерантность к боли была достигнута.

Пока не совсем понятно, почему психопатическая личность может быть связана с нечувствительностью к боли, однако четкая связь между этими чертами и поведением в учебе есть.

"Эксплуататорское, антисоциальное поведение людей с сильными психопатическими чертами часто рассматривается сквозь призму бездушия или отсутствия угрызений совести – в определенном смысле, что они просто не заботятся о последствиях. Но результаты этого исследования показывают, что проблема может быть частично объяснена дефицитом того, как они узнают о последствиях", – объясняет Атанасова.

Во время второго испытания участникам дали компьютерную игру, в которой они должны были выбрать между двумя картами разного цвета. Каждый раз, когда они выбирали карточку, была вероятность получить вознаграждение или негативные последствия. Для первого набора из 160 выборов это было либо денежное вознаграждение в размере 0,10 евро (4,4 грн), либо финансовое наказание в виде потери 0,10 евро (4,4 грн).

Однако для второго набора вариантов участники либо получали небольшое вознаграждение по собственному выбору, либо били электрическим током. Исследователям было интересно увидеть, как участники изменили свое поведение после получения отрицательного результата. Например, если участник получил награду, выбрав зеленую карточку три раза подряд и был шокирован в четвертый раз, продолжал ли он выбирать зеленую карточку?

Исследователи обнаружили, что люди с психопатическими чертами вместо того, чтобы учиться на болезненном опыте, как это делает большинство людей, продемонстрировали тенденцию, которая называется "перезагрузкой веры".

Это означает, что они быстро исключают болезненный результат и возвращаются к своему первоначальному набору убеждений, даже если было доказано, что это не работает. Интересно, что эта модель возникла только в наборе выборов, где боль была следствием неправильного выбора.

Исследователи говорят, что это может указывать на нечувствительность к боли как первопричину психопатической неспособности учиться на опыте. Также это может помочь объяснить, почему психопаты продолжают свое антисоциальное поведение даже если это создает им проблемы.

"Одним из характерных признаков психопатии является агрессивное, эксплуататорское поведение с малым вниманием к благосостоянию других. Они настаивают на заданном курсе действий, даже если страдают болезненными последствиями из-за сочетания нечувствительности к боли и нарушения основного когнитивного механизма обучения. Учитывая склонность людей с психопатическими насилия и агрессии, важно понять, почему они не учатся по негативным последствиям и как они переживают боль", – объясняет доктор Атанасова.

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