Имел ли Иисус жену и детей? Ученые-библеисты пролили свет на 'теорию заговора'

Имел ли Иисус жену и детей? Это сенсационное утверждение время от времени всплывает на поверхность, вызывая любопытство. Однако и часто огорчает многих религиоведов из-за отсутствия проверенных доказательств.

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Несмотря на несколько утверждений, большинство библеистов утверждают, что нет никаких неопровержимых доказательств, свидетельствующих о том, что у Иисуса была собственная семья. Они исключают все варианты, объясняя, что любая хорошая теория заговора всегда помогает улучшить утверждение, пишет IflScience.

Один из последних случаев развертывания такой дискуссии произошел в 2014 году, вызванный скандальной книгой "Потерянное Евангелие" журналиста Симхи Якобовичи и историка Барри Уилсона.

Их аргументы основывались на старинной рукописи, которая, как они говорят, пылилась в Британском музее, написанном анонимным монахом по крайней мере 1600 лет назад. Два исследователя сделали первый в истории перевод документа с сирийского на английский, что, очевидно, открывает новые взгляды на жизнь Иисуса до того, как его распяли.

Среди многих утверждений авторы утверждали, что история Иосифа и Асенеты на самом деле является замаскированной историей Иисуса и Марии Магдалины. Если это правда, то двое их сыновей – Ефрем и Манассия – будут детьми Иисуса.

Книга была далеко не первой попыткой представить такое утверждение. Одной из центральных сюжетных точек блокбастера 2003 года "Код да Винчи" является догмат о том, что Мария Магдалина была замужем за Иисусом и пара имела потомков, род которых защищала теневая сеть тайных обществ.

В 2012 году историк раннего христианства из Гарвардской богословской школы добавил в дискуссию заявление о том, что нашел отрывок религиозного текста IV века н. э., содержавший фразу: "Иисус сказал им: "Моя жена..."". В тексте также есть слова Мария и она может быть моим учеником. Он привлек большое внимание общественности, но позже ученые обнаружили, что документ был подделкой.

Несмотря на неоднократные попытки возобновить эти споры, большинство библеистов утверждают, что нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что Иисус имел свою семью, а также о том, что Иосиф был буквально исторической фигурой Иисуса.

"Для ранних христиан их Библия была такой же, как у евреев. Важные фигуры Ветхого Завета стали рассматриваться как прообразы Иисуса. Христиане видели в такой популярной фигуре, как Иосиф, некоторые элементы служения Иисуса", – писал в 2014 году Джонатон Райт, тогда являлся доктором философии в Восточном институте Оксфордского университета.

Также он добавил, что по утверждению авторов книг, эта история все время рассказывает об Иисусе, но нет никаких доказательств этого ни в тексте, ни в любой из 90 или более рукописей, все еще существующих сегодня – действительно, в армянской традиции это часто есть в Ветхом Завете.

"Иосиф в этой истории не делает ничего, что мы ассоциируем с Иисусом. Вероятно, эту историю часто копировали, потому что она не была противоречивой и потому, что христианские верования в покаянии и обращении были изображены в очевидно еврейской истории", – добавил ученый.

Еще одна центральная претензия в книге 2014 года состоит в том, что история Иисуса и его семьи активно цензурировалась, поскольку в древнейшей сирийской рукописи отсутствуют первая глава и конец письма от переводчика. Они предположили, что редакторы намеренно удалили его, чтобы скрыть спорный рассказ о браке Иисуса и Марии. Опять же легко понять, как было сделано это утверждение, но библеисты сомневаются, что это так.

"В этом можно сильно сомневаться! Гораздо вероятно, что страница была потеряна из-за износа. Есть несколько других мест, где это произошло в рукописи. История была скопирована в другую сирийскую рукопись в средние века, и это включало начальную главу, поэтому страница все еще существовала спустя сотни лет после ее написания. Эта поздняя рукопись содержит много трудов Отцов Церкви, которые совершенно отрицают то, что Иисус когда-либо был женат. Вероятно, писец считал содержание произведения достаточно понятным и не противоречивым", – объяснил Райт и добавил, что хорошая теория заговора всегда помогает улучшить заявления.

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