Короткие волосы, спортивная фигура, без бороды: на самом деле выглядел Иисус. Фото

Несмотря на то, что образ Иисуса давно известен, эксперты говорят, что на самом деле Христос выглядел совсем не так, как его изображают на иконах. У Cына Божьего не было длинных волос, бороды и он не носил мантию.

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Историки считают, что Иисус выглядел типичным членом иудейского общества в первом веке нашей эры. Но при этом у него была спортивная фигура, пишет DailyMail.

Старшая преподавательница библейских и религиоведческих исследований Шеффилдского университета доктор Мередит Уоррен отметила, что хотя Христос был худым, но очень сильным с выраженными мышцами.

"Иисус происходит из семьи, где физический труд является нормой. Поэтому, конечно, он получал физические упражнения в повседневной жизни", – сказала эксперт.

А еще Иисус много ходил пешком во время своей миссии, поэтому, вероятно, имел спортивную фигуру, предполагают ученые.

Борода и волосы

Обычно Иисуса изображают с каштановыми прямыми распущенными волосами до плеч и длинной бородой. Однако, по словам исследователей, ни одна из этих деталей не совпадает с исторической фигурой сына Марии.

Известно, что Иисус был этнически иудеем и происходил из региона, который сейчас является современной Палестиной. Это значит, что его волосы и борода были черными и вьющимися, а не каштановыми и прямыми, говорят исследователи.

По словам ученых, так же, как и сегодня, в течение веков в римском мире бороды то входили, то выходили из моды.

Известно, что во времена жизни Иисуса, в первом веке нашей эры, для римлян было очень важно быть чисто выбритым. Но, будучи евреем, Иисус, вероятно, отращивал ухоженную бороду, предполагают эксперты.

По словам историков, на римских монетах того периода изображены пленные иудеи с короткими вьющимися бородами, что свидетельствует о том, что это была мода того времени.

"Иметь длинные волосы и длинную бороду в древнем иудаизме указывало на то, что ты придерживаешься особой обеты и не пьешь вина. Но Иисуса не придерживался такого обета", – сказала профессор в Королевском колледже Лондона Джоан Тейлор.

Картины первой половины третьего века нашей эры, найденные в церкви в разрушенном городе Дура-Европос в Сирии, показывают Иисуса гладко выбритого с волосами, подстриженными выше воротника.

Однако, по словам ученых, как и многие другие современные изображения Иисуса, эти характеристики говорят больше о культуре того времени, чем об исторической личности.

По словам профессора Тейлор, в первом веке нашей эры длинные волосы для мужчин считались "достаточно непристойными". Однако к четвертому веку нашей эры на изображениях Иисуса начали появляться длинные волосы и борода.

По словам экспертов, если художники хотят связать Христа с понятием Доброго Пастыря или провести параллели с римскими представлениями о Дионисе или Аполлоне, у него будут длиннее волосы.

"Или если они хотят подчеркнуть Иисуса как философа, у которого была длинная борода. Позже, когда мы получаем идею всемогущего Христа как Творца, его изображение согласовывается со способом изображения Зевса или Юпитера: с бородой и длинными волосами", – отметила доктор Мередит Уоррен

Черты лица

В Библии не много описаний облика Иисуса. Но на основе немногих биографических подробностей эксперты собрали некоторые детали его возможных черт лица.

"Иисус имел коричневую кожу и карие глаза, как у местного населения. Он не был богат и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому на его лице, по-видимому, были морщинки. Вероятно, его руки и ноги были мозолистые и грубые", – добавила преподавательница библейских и религиоведческих исследований.

Одно из немногих описаний, где Библия говорит нам о внешности Иисуса, указывает на его неясные черты. Ведь когда солдаты пришли, чтобы забрать Сына Божьего из Гефсиманского сада, им понадобился Иуда, чтобы найти его среди толпы других иудейских мужчин.

По мнению Мередит Уоррен, лучшее представление о том, как мог выглядеть Иисус, можно сформировать из египетских портретов. На этих картинах изображены мужчины, умершие между 80 и 120 годами нашей эры на территории современного Египта, Палестины и Израиля.

В 2015 году художник-медик Ричард Нив использовал криминалистические методы, чтобы реконструировать лицо мужчины-иудея. На портрете видны широкое лицо, темные глаза, густая борода и короткие вьющиеся волосы, а также загорелый цвет лица, который мог быть типичным для евреев в Галилее.

Хотя это лишь портрет взрослого мужчины, жившего в то же время, что и Иисус, эта реконструкция дает лучшее представление о том, какие черты он мог иметь, говорят ученые.

Одежда

Иисуса, как правило, изображают в длинных мантиях. Однако, по словам историков, в Иудее в первом веке такие длинные мантии считались женской одеждой. Вместо этого мужчины из этого региона носили короткие шерстяные туники, составленные из двух частей, подпоясанные или завязанные на талии, с более тонкими льняными туниками внизу, говорят исследователи.

Единственное, что наши современные образы Иисуса воспринимают правильно, это то, что все жители Иудеи носили кожаные сандалии во времена Иисуса.

Археологи даже нашли примеры обуви первого века в пещерах Мертвого моря и Масады. Они показывают, что сандалии Иисуса были очень простыми, с подошвами, сделанными из толстых кусков кожи, сшитых вместе, и верхней частью из кожаных ремешков, проходивших через пальцы ног.

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