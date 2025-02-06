ИИ помог ученым прочитать древний свиток, обуглившийся во время извержения Везувия

Впервые за 2000 лет с помощью искусственного интеллекта ученым удалось заглянуть внутрь древнего свитка, сильно обуглившегося во время извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. В середине XVIII века в особняке в Геркулануме – древнем римском городе близ Помпеи – были обнаружены груды свернутого папируса, сожженные скамьей, которого невозможно было развернуть физически, ведь он бы рассыпался.

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Но теперь ученые использовали сочетание рентгеновского изображения и ИИ, чтобы практически развернуть его, открывая строки и столбцы текста. Нужна дополнительная работа, чтобы сделать свиток полностью разборчивым, но стоящая за проектом команда говорит, что результаты очень перспективны, пишет BBC.

По словам ученых, геркуланумские свитки остаются одной из многих соблазнительных тайн древнего мира на протяжении почти 2000 лет. С тех пор, как их нашли в середине XVIII века, эксперты предпринимали попытки развернуть некоторые из сотен свитков, используя все: от розовой воды и ртути до растительного газа и сока папируса.

В результате многочисленных попыток и различных способов экспертам удалось открыть лишь скудное количество небольших фрагментов, из которых удалось понять, что это философские тексты, написанные на древнегреческом языке. Но большинство свитков были настолько повреждены, что их считали нечитаемыми, отмечает CBSNews.

Однако благодаря последним попыткам исследователям удалось расшифровать некоторые избранные слова с помощью искусственного интеллекта, рентгеновского и компьютерного сканирования, чтобы отличить чернила от папируса, на котором они были напечатаны. Ученые называют это большим прорывом.

Исследователи говорят, что им пока удалось цифровым способом развернуть и начать читать один из древних свитков, известный как PHerc.172. Этот старинный сверток является одним из трех хранящихся в Бодлианских библиотеках Оксфордского университета в Англии.

Команда экспертов, участвующая в конкурсе Vesuvius Challenge, предлагающая денежные призовые каждому, кто поможет разблокировать деликатные свитки, говорит, что она практически развернула папирус, чтобы открыть столбцы текста, над расшифровкой которого уже начали работать ученые Оксфорда.

"Этот свиток содержит больше текста, который можно восстановить, чем мы когда-либо видели в отсканированном свитке Геркуланума", – сказал Брент Силз, один из соучредителей конкурса.

"Мы уверены, что сможем прочитать практически весь свиток полностью, и говорим это с уверенностью. Собираемся перейти от исследования нескольких слов к действительно существенным отрывкам", – заявил руководитель проекта Стивен Парсонс.

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