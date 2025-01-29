Старый папирус из Израиля раскрыл детали уголовного дела в Римской империи. Фото

Ученые исследовали уникальный папирус из коллекции Управления древностей Израиля, предлагающий редкое представление о римских судебных процессах. Исследовательская группа раскрывает, как Римская империя боролась с финансовыми преступлениями – в частности, налоговым мошенничеством с привлечением рабов – в римских провинциях Иудея и Аравия.

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Папирус дает детальное представление о римской юрисдикции и правовой практике, отмечают эксперты из Австрийской академии наук, Венского университета и Еврейского университета в Иерусалиме. А также старинный документ открывает важную новую информацию о бурной эпохе, всколыхнувшей два массовых еврейских восстания против римского владычества, пишет Mirage.

По словам исследователей, грекоязычный папирус, охватывающий более 133 строк, является самым длинным в своем роде, найденным в Иудейской пустыне. Сначала он был неправильно обозначен как набатейский, поэтому текст был отвергнут на несколько десятилетий.

Однако в 2014 году профессор Ханна Коттон Палтиэль из Еврейского университета исследовала, что этот текст греческий. Признавая чрезвычайную юридическую и историческую значимость документа, папирус собрал вокруг себя международную команду для расшифровки его содержания.

В ходе исследования было установлено, что папирус содержит заметки прокуроров, которые готовились к римскому судебному процессу. Дело развертывалось в годы, предшествовавшие восстанию Бар Кохбы (132–136 гг. н.э.), и содержит подробности уголовного расследования подделки документов, уклонение от уплаты налогов и мошеннических операций с привлечением рабов, пишет LBV.

Гадалиас, сын нотариуса и, вероятно, римский гражданин, имел историю преступной деятельности, включая вымогательство, подлог и подстрекательство к восстанию. Саулос, его сообщник, организовал мошеннические выкупы, что еще больше усложнило дело, говорится в тексте.

Анна Долганова из Австрийской академии наук отметила живость и прямоту языка, использованного в папирусе.

Преступления, описанные в старинном документе, предусматривали суровое наказание по римскому праву, начиная от принудительных работ и заканчивая смертной казнью. Документ подчеркивает строгое соблюдение законов империей даже в отдаленных провинциях, отмечают исследователи.

Профессор Венского университета Фриц Миттгоф отметил, что это открытие подчеркивает способность адаптировать римские учреждения на разных территориях.

По словам ученых, бурный исторический контекст в сочетании с богатым юридическим содержанием документа открывает важнейшее окно в сложность римского права и жизни в эпоху конфликтов и перемен.

OBOZ.UA ранее писал, что древний папирус, найденный берлинскими учеными, пролил свет на ранние годы Иисуса.

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