Красиво, но жутко. Жители Земли смогут увидеть серебристые облака, которые напоминают фильм ужасов

Серебристые облака – редкое атмосферное явление, которое можно увидеть в июне примерно через 30 минут после заката. Лучше всего они видны в глубоких сумерках, когда сверкают на фоне темного ночного неба и создают красивую, но жуткую атмосферу.

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Серебристые, или сумеречные облака – это самые высокие из известных облаков. Они образуются в атмосфере Земли на высоте около 80 км, пишет The Guardian.

Долгие летние дни облегчают наблюдение за серебристыми облаками. Они выглядят белыми или бледно-голубыми продолговатыми полосами, ярко светящимися на темном небе. Идеальный фон для атмосферных фильмов ужасов.

И хоть cеребристые облака чуть-чуть похожи на перистые, но их наполнение существенно отличается. Ученые говорят, что сумеречные облака по сути являются природным явлением, состоящим из кристаллов льда. Хотя до сих пор остается загадкой, как молекулы воды достигают столь высокой высоты в атмосфере.

Серебристые облака до сих пор точно не изучены. Это сравнительно молодое метеорологическое явление, ведь не было данных об их наблюдении до 1885 года. Больше всего информации о серебристых облаках собирает с орбиты спутник AIM, запущенный NASA 25 апреля 2007 года.

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