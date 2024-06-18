Над Землей взойдет Клубничная Луна: что это за явление и когда и где его можно увидеть

Первая летняя полная Луна, которую называют "Клубничной", восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии. В этом году это астрономическое событие приходится на 21 июня и его смогут увидеть все жители нашей планеты.

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Это будет самая низкая полная Луна года. И будет светить в созвездии Стрельца, пишет Livescience.

Клубничная Луна этого года будет максимально полной в пятницу, 21 июня – через день после летнего солнцестояния. Она будет яркая и в четверг (20 июня) и субботу (22 июня).

Клубничнуй Луну в первое полнолуние летом назвали в древности индейцы Северной Америки. Они ведь связывали это астрономическое событие с сезоном сбора клубники.

Однако существует немало названий полной Луны в июне. Кельты называли полнолуние "Конская Луна", чероки – "Луна зеленой кукурузы", а вот китайцы – "Луна Лотоса".

Полная Луна в июне очень яркая. А все потому, что она находится напротив Солнца по отношению к Земле и отражает положение Солнца на небе. В июне и особенно ближе к солнцестоянию – солнце находится на самом высоком уровне в году в Северном полушарии. Положение Солнца в полдень в день солнцестояния, а в этом году это 20 июня, самое высокое. Это делает полнолуние на следующий день самым низким в году.

Клубничная Луна является также самой дальней полной Луной от Солнца в году.

Астрологи подчеркивают, что клубничное полнолуние является символом любви, процветания и чистоты. А также июньская Луна несет людям успех, славу и процветание в карьере. Особая энергия Клубничной Луны, по словам астрологов, поможет решить важные вопросы и реализовать давние планы.

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