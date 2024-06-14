Луна остановится впервые за 18 лет: жители Земли смогут наблюдать редкое явление. Где и когда смотреть

Большая остановка Луны происходит каждые 18,6 лет. Этот лунный застой будет наиболее ярко выражен по всей планете в дни равноденствия: в сентябре 2024 года и марте 2025-го. Однако стартует он уже 21 июня.

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В последний раз такое необычное явление можно было наблюдать в 2006 году. Во время этого события Луна восходит и заходит в крайних точках горизонта, а также поднимается к самой высокой и самой низкой точке неба, пишет Livescience.

Остановка Луны возможна, потому что она не идет по тому же пути, что и Солнце. Положения его восхода и заката на горизонте постоянно меняются из-за движения Земли и Луны.

Большая остановка Луны, или лунный поток, происходит, когда наклоны Земли и Луны максимальны. В этот период Луна восходит и заходит на крайних границах своего диапазона. Она поднимается в самой высокой северо-восточной точке и заходит в самой высокой северо-западной точке. А также она сходит в своей юго-восточной точке и заходит в своей юго-западной точке.

Следовательно, наблюдать месячный застой лучше всего в дни равноденствия (сентябрь и март), однако видимость зависит от фазы месяца, вашего места пребывания и погоды. Лучшее время для осмотра – это восход луны и закат, а также во время полнолуния.

Уже 21 июня Солнце будет восходить и зайдет на крайнем северо-востоке и северо-западе, а полнолуние будет восходить и заходить на крайнем северо-востоке и северо-западе. И наоборот, 15 декабря Солнце будет восходить и зайдет на крайнем юго-восточном и юго-западном направлениях, а полная Луна будет восходить и заходить на крайнем северо-западном и северо-восточном направлениях.

Чтобы лучше увидеть это явление, наблюдайте каждый раз с того же места и вы заметите большую разницу. Чтобы полностью заметить этот эффект, не обязательно использовать бинокль или телескоп. Но эти устройства могут помочь увеличить масштаб полностью освещенного спутника Земли.

Интересно, что большая лунная остановка оказывает существенное влияние на продолжительность пребывания месяца на небе ночью. Луна, восходящая дальше на северо-восток в северном полушарии, поднимается выше в небо и остается на небе длиннее. Он светит в заметно иной позиции, чем при незначительной остановке Луны.

И что еще более интересно, что историческим достопримечательностям, таким как Стоунхендж, Калланиш и Ньюгрейндж известны точки восхода и заката Луны во время его большой остановки. Это указывает на важность этого небесного события в прошлом.

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