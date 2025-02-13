Физики открыли 'частицу-призрак' с самой высокой энергией, которую когда-либо наблюдали на Земле

Ученые обнаружили "частицу-призрак" с самой высокой энергией, которую когда-либо находили на Земле. Исследователи не знают, откуда она взялась.

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Частица, мгновенно мелькнувшая на детекторе в кубически-километровом нейтринном телескопе (KM3NeT) на дне Средиземного моря, есть нейтрино. Она имеет энергию 220 квадриллионов электронвольт, что делает ее более чем в 100 раз мощнее энергии, которую до сих пор обнаруживали, пишет LiveScience.

Траектория и энергия частицы означают, что она, вероятно, происходит от космического излучения – субатомных частиц, таких как протоны или электроны, выброшенные на высокой скорости где-то во Вселенной, предполагают физики. Но природа катаклизмов, породивших частицу огромной энергии, остается загадкой.

"Нейтрино являются одними из самых загадочных элементарных частиц. У них нет электрического заряда, почти нет массы и слабо взаимодействуют с веществом", – рассказала заместитель представителя детектора KM3NeT и научная сотрудница Национального института ядерной физики в Италии Роза Конильоне.

"Эти частицы являются особыми космическими посланниками, которые несут нам уникальную информацию о механизмах, вовлеченных в самых энергетических явлениях, и позволяют нам исследовать самые отдаленные уголки Вселенной", – добавила она.

По словам ученых, ежесекундно около 100 миллиардов нейтрино проходят через каждый квадратный сантиметр человеческого тела. Крошечные частицы есть везде и образуются при взрывах звезд, радиоактивном распаде, а также в ускорителях частиц и ядерных реакторах на Земле.

Несмотря на вездесущность, минимальное взаимодействие незаряженных и безмассовых частиц с другой материей делает обнаружение нейтрино невероятно сложным, отмечают физики.

Чтобы отфильтровать нейтрино с более низкой энергией и искать их высокоэнергетических двоюродных братьев, ученые и инженеры применяют нейтринный телескоп KM3NeT, разделенный между двумя детекторами, расположенными в отдельных местах на дне Средиземного моря.

Подобно тому, как летящий самолет со скоростью выше скорости звука, создавая звуковой грохот, частица, движущаяся сквозь среду, замедляющую свет, например воду, со скоростью выше скорости света, создает слабое голубое свечение, объясняют специалисты.

Ища это свечение, называемое излучением Черенкова, ученые могут заметить следы побочных частиц, которые образуются после того, как нейтрино ударяются в атомное ядро.

Непонятно, откуда взялись нейтрино сверхвысокой энергии на дне Средиземного моря, зафиксированной детектором ARCA. Исследователи предполагают, что его мог ускорить "мощный космический ускоритель", такой как черная дыра, сверхновая или пульсар.

Ученые также думают, что это даже может быть первым в истории обнаружения "космогенного" нейтрино, возникшего в результате космического излучения, попадающего на свет космического микроволнового фона.

Чтобы найти ответ, ученые будут продолжать разрабатывать KM3NeT, производя больший детектор, способный улавливать даже больше этих редких нейтрино, когда они проходят через нашу планету.

OBOZ.UA ранее писал, что темная материя может оказаться деформированной зеркальной Вселенной.

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