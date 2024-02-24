Темная материя может оказаться деформированной зеркальной Вселенной – ученые

Таинственная темная материя, следы которой ученые замечают везде, может существовать в параллельной (зеркальной к нашей) Вселенной. Ее особенность в том, что это Вселенная-неудачнца, где атомы так и не смогли образоваться.

Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном на сайте препринтов arXiv. Теория исследователей ожидает оценку научного сообщества и дальнейшую публикацию работы в профильной прессе.

Темная материя – это загадочное вещество, которое, как считает большинство ученых, составляет большую часть Вселенной. Однако теория ее существования базируется на том, что ученые видят гравитационное влияние какой-то неведомой нам силы во Вселенной. Обнаружить, измерить или зафиксировать темную материю ученым до сих пор так и не удалось.

Существует множество теорий об этой гипотетической материи: от идеи о том, что она находится в отдельном (не открытом человечеством) измерении, до идеи о том, что она возникла во время второго Большого взрыва, или даже теории о том, что никакой темной материи вообще не существует.

Тем не менее, эта материя продолжает тревожить ученых. Новая теория говорит о том, что темная материя может находиться в деформированной зеркальной Вселенной, которая находится внутри нашей собственной. Главное отличие Вселенных состоит в том, что во Вселенной с темной материей атомы не смогли образоваться.

Свою теорию ученые построили на основе двух совпадений. Во-первых, наблюдения показывают, что обе материи повсеместно существуют в одинаковых пропорциях – темная всегда превосходит обычную примерно в пять раз. Во-вторых, нейтроны и протоны имеют почти одинаковую массу, что позволяет им образовывать стабильные атомы. Такая счастливая случайность, как отмечают ученые, обеспечила существование нашей реальности, в которой смогли образовать атомы, ставшие основой всего вокруг – звезд, планет и людей.

Как пишет Live Science, новая теория предполагает существование теневой Вселенной, которая похожа на нашу, но в ней протон оказался тяжелее нейтрона. Это привело к его испарению, в то время как нейтроны в теневой Вселенной остались в свободном плавании. Такие условия объяснили бы, почему темная материя, кажется, не собирается в сгустки. По мнению исследователей, именно эти нейтроны из зеркальной Вселенной и являются темной материей.

Следует отметить, что в настоящее время исследование ученых является лишь теорией, не получившей одобрения научного сообщества. Поэтому предположения ученых могут оказаться ложными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Китай построил самую глубокую научную лабораторию, в которой ученые будут охотиться на темную материю.

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