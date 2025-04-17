'Это революционный момент': ученые обнаружили возможные признаки жизни на далекой планете

Поиск внеземной жизни – одна из наиболее интересных задач для науки. И пока убедительных доказательств ее существования ученым найти не удавалось.

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Впрочем, свежие данные, опубликованные астрономами Кембриджского университета и на которые опирается издание The New York Times, указывают, что что-то живое может находиться совсем рядом с нами. По космическим меркам, конечно. Группа исследователей нашла вероятные признаки жизни на огромной планете, известной как K2-18b. Она вращается вокруг звезды, удаленной от Земли на 120 световых лет. Повторный анализ атмосферы экзопланеты установил существование на ней молекул, имеющих только один известный науке источник – живые организмы, такие как морские водоросли.

Вместе с тем, астроном из Кембриджского университета и автор нового исследования Никку Мадхусудхан на пресс-конференции посвященной результатам работы, предупредил, что заявлять о том, что ученые обнаружили внеземную жизнь, преждевременно. Однако, по его словам, лучшим объяснением наблюдений его группы является то, что K2-18b покрывает теплый океан, где могут существовать живые организмы.

Мадхусудхан назвал эти выводы революционным моментом. "Это впервые, когда человечество увидело потенциальные биосигнатуры на подходящей для жизни планете", - пояснил он.

Исследование было опубликовано в среду в научном журнале Astrophysical Journal Letters. Ознакомившиеся с ним ученые назвали выводы своих коллег увлекательными. По их мнению, работа является первым шагом к пониманию того, что можно найти на K2-18b. Однако учёные не хотели бы делать грандиозных выводов. По крайней мере, пока.

"Это не ничто", - сдержанно прокомментировал выводы коллег Стивен Шмидт, планетолог из Университета Джонса Хопкинса. "Это намек. Но мы пока не можем заключить, что она (планета K2-18b, – ред.) пригодна для жизни", – предостерег он.

В свою очередь Кристофер Глейн, планетолог из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио добавил, что, если предположения его коллег верны, открытие внеземной жизни будет происходить медленно. Это справедливо как для описанной в исследовании планеты, так и для других уголков вселенной. "Если мы не увидим, как инопланетяне машут нам рукой, это не будет неоспоримым доказательством", – добавил Глейн.

Канадские астрономы обнаружили K2-18b в 2017 году, наблюдая через наземные телескопы, расположенные в Чили. Планеты такого типа обычно встречаются за пределами нашей солнечной системы, но не имеют аналогов вблизи Земли. Это усложняет поиск подсказок для исследователей.

Такой тип планет астрономы называют субнептунами. По размерам они намного больше каменистых планет внутри солнечной системы. Однако они меньше Нептуна и других газообразных планет за ее пределами.

В 2021 году доктор Мадхусудхан и его коллеги предположили, что субнептуны покрыты теплыми океанами воды и окутаны атмосферами, содержащими водород, метан и другие углеродные соединения. Они назвали этот особый тип планет "гикеанскими", соединив в названии слова гидроген (водород) и океан.

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба в декабре 2021 позволил астрономам ближе рассмотреть субнептуны и другие далекие планеты. Происходит это так: когда экзопланета проходит относительно телескопа перед своей звездой, через ее атмосферу, если она имеет такую, проникает свет звезды. Атмосферные газы в такой момент искажают цвет звездного света, и это фиксирует телескоп Уэбба. Анализируя изменения длины световых волн, ученые могут сделать вывод о химическом составе атмосферы.

Во время осмотра K2-18b доктор Мадхусудхан и его коллеги обнаружили, что на ней много молекул, которые, как они предполагали, должны быть у планеты гикеанского типа. В 2023 году они сообщили, что также обнаружили слабые намеки на наличие другой молекулы, имеющей потенциально огромное значение. Речь идет о диметилсульфиде, который состоит из серы, углерода и водорода.

На Земле единственным известным источником диметилсульфида является жизнь. К примеру, в океане некоторые виды водорослей производят это соединение. Попадая в атмосферу, оно придает морю характерный запах. Задолго до запуска телескопа Уэбба астробиологи спрашивали, может ли диметилсульфид служит признаком жизни на других планетах.

В прошлом году доктор Мадхусудхан и его коллеги получили второй шанс поискать диметилсульфид. Когда K2-18b проходил перед своей звездой, они использовали другой инструмент на телескопе Уэбба для анализа звездного света, проходящего через атмосферу планеты. В этот раз они увидели еще более сильный сигнал диметилсульфида вместе со следами схожей молекулы под названием диметилдисульфид. Ученый объяснил, что его коллеги потратили огромное количество времени, просто пытаясь избавиться от этого сигнала.

Однако усилия были тщетными – сигнал оставался сильным. Это натолкнуло исследователей на мысль, что K2-18b на самом деле может содержать в своей атмосфере значительный запас диметилсульфида. Вероятно, он в тысячи раз превышает уровень, обнаруженный на Земле. Это может означать, что гикеанские моря могут быть полны жизни.

Другие исследователи, ознакомившиеся с выводами группы доктора Мадхусудхана, утверждают, что нужно еще многое сделать, чтобы установить точные данные. В частности, нужно будет точно установить, является ли K2-18b действительно гикеанским миром, как утверждают кембриджские ученые.

В статье, опубликованной в воскресенье, доктор Глейн и его коллеги утверждали, что K2-18b может быть огромным куском скалы с океаном магмы и плотной раскаленной водородной атмосферой. В таком случае планета вряд ли пригодна для жизни в таком виде, какой мы ее знаем.

Ученым также предстоит провести лабораторные эксперименты, чтобы глубже понять новое исследование. Например, придется воспроизвести возможные условия на субнептунах, чтобы увидеть, ведет ли там себя диметилсульфид так же, как и на Земле. "Важно помнить, что мы только начинаем понимать природу этих экзотических миров", – сказал Мэтью Никсон, планетолог из Университета Мэриленда, не участвовавший в новом исследовании.

Сейчас ученые ожидают новые данные от телескопа Уэбба, который продолжит изучать K2-18b. Нередко сенсационные первые открытия тускнеют в свете новых, более точных данных. Впрочем, даже если на расшифровку этих сведений уйдут годы, ученые убеждены, что изучение K2-18b того стоит.

Вместе с тем администрация президента США Дональда Трампа уже заявляла о намерении сократить научный бюджет NASA вдвое. Это остановит проекты по построению новых космических телескопов и другие астробиологические исследования. Если это произойдет, сказал доктор Джошуа Криссансен-Тоттон из Вашингтонского университета, поиск жизни в других местах фактически прекратится.

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