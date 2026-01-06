Блог | Эффектно и эффективно, или Рубио: новый стиль общения с миром
"Президент Трамп - человек дела.
Не знали? - Теперь знаете.
НЕ ИГРАЙТЕ В ИГРЫ
с Президентом Трампом" -
этот текст разместил Государственный департамент США на своей официальной странице "США по-русски" (и аналогичный - на фарси для иранцев).
"Это НАШЕ полушарие, и Президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности" -
а такой текст уже по-английски размещен непосредственно на сайте Госдепа.
Выделенное - в оригиналах дано очень большими красными буквами. Оба текста - на фоне фото Трампа (первый - вместе с его командой).
Считаю все же, что главный адресат этих "поственесуэльских" посланий - не в Москве (и не в Тегеране), хотя там, конечно, тоже будет полезно ознакомиться.
Главный - в Пекине.
Ибо Путин - это своего рода Маша Захарова у Си Цзиньпина.