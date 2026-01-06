Мало людей и палатки, чтобы согреться: как проходит Крещение 2026 в Киеве. Фото и видео

В Украине и Киеве во вторник, 6 января, отмечают один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне. Несмотря на угрозу со стороны страны-террориста РФ жители столицы пришли к водоемам и рекам, чтобы нырнуть в ледяную воду.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Многие считают, что это позволит очиститься от грехов.

В Украине во вторник, 6 января, отмечают один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне. С самого утра в Оболонском районе Киева можно было увидеть жителей и гостей столицы, которые пришли на реку Днепр. Все желающие с удовольствием заходили в холодную воду – люди всех возрастов, от пенсионеров до детей.

Стоит добавить, что городские власти призвали украинцев отказаться от проведения массовых собраний и мероприятий на Крещение из-за продолжающейся угрозы со стороны страны-террориста РФ. Однако на местах традиционных ныряний в прорубь можно было увидеть врачей, спасателей и правоохранителей, чтобы в случае необходимости оказать необходимую помощь.

Кроме того, на берегу установили палатку, где желающие могут согреться после ныряния в ледяную воду.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Верующие теперь празднуют Крещение Господне 6 января.

Как сообщал OBOZ.UA, Крещение имеет глубокий духовный смысл и сопровождается особыми обрядами, молитвами и поздравлениями. Именно в словах поздравлений передается главный смысл Иордана – очищение, благословение и обновление.

