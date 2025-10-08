Европе грозит новый ледниковый период: какие доказательства привели ученые

В Северной Атлантике происходят изменения, из-за которых человечество может стать свидетелем необратимой трансформации климатической системы планеты. Дело в том, что ключевая система течений в северной части Атлантического океана ослабевает и может дойти до полного коллапса.

Исследование, обнародованное в журнале Science Advances, опирается на доказательства того, что Северная Атлантика из-за изменения климата "за последние десятилетия потеряла стабильность и возможно возникновение переломного момента". Последний погрузит Европу в "Малый ледниковый период".

О чем речь

Североатлантический субполярный круговорот – массивная система циркулирующих океанских потоков к югу от Гренландии. Он отвечает за транспортировку масс теплой воды из тропиков в Северную Атлантику и регулирование температуры в Европе и Северной Америке.

Этот круговорот теряет стабильность, начиная с 1950-х годов, утверждают исследователи.

"Малый ледниковый период" (как его назвали сами ученые) будет подобен тому, что произошел примерно с 1300 по 1850 год. Во время последнего Малого ледникового периода реки замерзли, а урожаи были уничтожены, когда средняя температура снизилась примерно на 2°C.

Что говорят ученые

Автор исследования доктор Беатрис Арельяно-Нави, преподаватель физической океанографии в Эксетерском университете, назвала полученные выводы "крайне тревожными".

"Результаты наших исследований предоставляют независимые доказательства того, что Северная Атлантика потеряла стабильность, что может говорить о приближении переломного момента, хотя остается непонятным, когда он произойдет", – заявила она.

Североатлантический субполярный круговорот является одним из пяти основных субтропических круговоротов в мире, который является частью Атлантической меридиональной перекидной циркуляции. Это "океанский конвейер", доставляющий теплую воду к поверхности океана от тропиков до северного полушария, поддерживая умеренную температуру в Европе и на восточном побережье США.

Таким образом, замедление указанного круговорота приведет к глобальному изменению климата на большей части северного полушария, включая Европу и Северную Америку, предупредила ученая.

Доказательства исследователей

Интересно, что вышеупомянутые выводы ученые сделали из исследования раковин моллюсков, обитающих в Северной Атлантике. Это морские моллюски Квахог, Arctica Islandica и Mercenaria, обитающие на дне Северной Атлантики.

Эти раковины видел каждый, кто хоть раз был на побережье любого моря, они считаются наиболее распространенными раковинами морских моллюсков. И все видели на этих раковинах полоски, как кольца на спиле дерева.

Собственно, эти полоски, как и кольца дерева, образуются во время роста раковин, каждый год у них образуется новая полоска роста. Ширина этих полос отражает условия окружающей среды на протяжении сотен лет.

Что рассказали ракушки

Химический состав раковин является закодированной информацией о состоянии морской воды, в которой росли моллюски. Изотопы кислорода и углерода в раковинах дают представление о целом ряде процессов в морской среде, таких как региональные изменения в циркуляции.

По утверждению доктора Беатрис Арельяно-Навы, за последние 150 лет в Североатлантическом субполярном круговороте было два эпизода, когда он терял стабильность, что говорит о том, что переломный момент, возможно, приближается.

Первый эпизод дестабилизации произошел в начале 20-го века, до 1920-х годов, а второй, более мощный, начался примерно в 1950 году и продолжается по сей день.

Это говорит о том, что Североатлантический субполярный круговорот приближается к переломному моменту, который может привести к каскаду "катастрофических и необратимых изменений" в нашем климате, таких как экстремальные погодные явления.

