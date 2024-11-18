В Англии обнаружили погребение XII века с телами 123 мужчин, женщин и детей. Фото

В Англии археологи обнаружили узкую вертикальную шахту, заполненную останками 123 мужчин, женщин и детей. Исследования показали, что тела были сброшены туда более 800 лет назад, в начале XII века.

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Это одно из самых больших ямных захоронений, когда-либо раскопанных в Великобритании. Однако причины закапывания трупов в этой крохотной древней шахте остаются загадкой, пишет TheGuardian.

Могильная яма была найдена в садах в нескольких метрах от Лестерского собора. "На костях нет признаков насилия, оставляющего нам две альтернативные причины этих смертей: голод или эпидемия. В настоящее время последняя является нашей основной рабочей гипотезой", – сказал офицер проекта по археологическим службам Университета Лестера Мэтью Моррис.

Раскопки, проведенные Моррисом и его коллегами, показывают, что тела были помещены в шахту в трех отложениях в быстрой последовательности. "Похоже, что телеги с телами были доставлены в шахту, а затем опущены в нее. Один груз шел поверх другого за очень короткий промежуток времени. С точки зрения количества, люди, размещенные туда, вероятно, составляли около 5% населения города", – предположил ученый.

По словам экспертов, открытие массового захоронения дает исследователям новые факты о жизни в Англии более восьми веков назад. "В регионе были найдены и другие ямные захоронения, но это больше всего", – отметил Моррис.

В "Англосаксонских хрониках" описывают большие эпидемии и лихорадки, а также сильную смертность от голода в Англии с середины XX века до середины XXII века.

Чтобы найти ответы на вопрос, что же стало причиной массовых смертей, команда ученых направила образцы тел в яме генетикам из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне для поиска вирусов, бактерий или паразитов, которые могли спровоцировать болезнь.

"Это явно была разрушительная вспышка, резонирующая с последними событиями, в частности пандемией Covid. Ни на одном из тел не было никаких доказательств одежды. Но есть признаки того, что их конечности все еще были вместе, что свидетельствует о том, что они были завернуты в саванны. Поэтому их семьи смогли подготовить эти тела к погребению до того, как кто-то из центральной власти забрал их, чтобы отнести в яму", – сказал Мэтью Моррис.

Массовые захоронения нашли, когда решили выстроить новый учебный центр наследия в соборе. Ведь двенадцать лет назад тело Ричарда III было найдено под соседней автостоянкой, а затем похоронено в соборе.

Это погребение привело к десятикратному росту числа посетителей. Чтобы справиться с этим наплывом после полного археологического исследования было одобрено строительство нового центра в саду собора, бывшем могильнике, рассказывают ученые.

По словам исследователей, в целом в саду исследователи нашли останки 1237 мужчин, женщин и детей, начиная от тех, кто был похоронен в XIX веке, вплоть до тех, кто был похоронен в начале XI века.

"Это непрерывная последовательность 850 лет захоронений одной популяции с одного места, и такое случается нечасто. Это породило огромное количество археологических раскопок", – добавил Моррис.

Интересно, что под этими захоронениями команда исследователей нашла доказательства англосаксонских жилищ, а еще ниже римскую святыню.

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