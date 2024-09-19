Это что-то внеземное! Какой люди запомнят сказочную Урожайную Суперлуну 2024 года. Фото

Урожайная Суперлуна этого года создала удивительное зрелище на небе, которое наблюдали по всему миру. Яркие фотографии сентябрьской красавицы можно увидеть от Австралии до США, от Китая до Турции, от Италии до Японии.

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Взойдя на небо 17 сентября, суперлуна 2024 года на несколько часов укрылася в тень частичного затемнения. Однако и ближайшие дни полнолуние продолжит радовать своей красотой и масштабами, пишет People.

По данным NASA, сентябрьская полная Луна – вторая из четырех последовательных суперлун этого года.

Термин "суперлуна" описывает полную Луну, которая происходит, когда она находится в перигее или близко к нему, то есть в ближайшем расстоянии до Земли на своей слегка эллиптической орбите. В это время полнолуние выглядит несколько большим на небе.

Название "урожайная" появилось у сентябрьской красавицы не случайно, говорят эксперты. Ведь в сентябре созревает урожай, который нужно быстро собрать до наступления холодов. Поскольку дни осенью становятся короче, то на помощь фермерам приходит щедрый свет полной Луны.

Урожайная Луна очень часто видом напоминает тыкву – большую, яркую, оранжево-красного цвета.

Ученые объясняют, что сентябрьская суперлуна находится низко и из-за поглотительного эффекта плотных слоев атмосферы Земли приобретает драматические оранжево-красные оттенки, а загадочная иллюзия еще и увеличивает её в размерах.

Следующие суперлуны 2024 года будем наблюдать 17 октября и 15 ноября.

Лучше всего за Луной наблюдать, когда небо чистое и безветренное.

Ранее OBOZ.UA ранее писал о происхождении Луны, которая была причиной научных дискуссий на протяжении многих лет.

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