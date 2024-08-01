Откуда взялась Луна: новое исследование ученых бросило вызов устоявшимся теориям

Происхождение Луны было причиной научных дискуссий на протяжении многих лет. Но новое исследование бросает вызов устоявшимся теориям о ранней истории спутника Земли.

Видео дня

Ученые наконец пришли к единому мнению, что объект размером с Марс врезался в Землю миллиарды лет назад. И обломки объединились и образовали Луну, пишет ScienceAlert.

Согласно современным исследованиям, Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, вскоре после рождения Солнечной системы. Это началось с масштабного столкновения между ранней Землей и протопланетой размером с Марс под названием Тея. От удара на орбиту вокруг нашей планеты вылетели обломки. Большая часть облака обломков снова осела на Земле, большая часть образовала Луну, но некоторая была выброшена из системы Земля-Луна.

Ученый Стивен Лепп и его команда из Университета Невады исследовали динамику материала, выброшенного при ударе.

По словам ученых, вскоре после формирования Луна вращалась вокруг Земли на расстоянии примерно 5% от своего текущего значения (среднее расстояние – 384 400 км). Но медленно, из-за приливных эффектов, она удалялася до своей текущей высоты.

Поверхность Луны была в основном расплавленной магмой, постепенно охлаждавшейся и твердевшей, образуя привычную кору, мантию и ядро, которые мы видим сегодня.

Ученые утверждают, что сильные бомбардировки порезали лунную поверхность ударными бассейнами и кратерами, а вулканическая активность привела к медленному формированию лунного моря.

OBOZ.UA ранее писал, что Луна стала твердее: ученые, вероятно, нашли причину огромного "магматического события" более 4 млрд лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки