Единственное прижизненное изображение последнего византийского правителя нашли в Греции. Фото

В Греции археологи нашли единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет правителя был обнаружен на втором слое фрески, созданной в середине XV века.

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На ценную находку наткнулись в католической церкви старого монастыря Таксиархон Эгиалия. Сохранились два слоя фресок высокого художественного качества позднего византийского периода, отражающих эстетические тенденции Константинополя, говорится на сайте Министерства культуры Греции.

Во время реставрационных работ директор Эфората древностей Ахая, археолог Анастасия Кумуси идентифицировала уникальный портрет последнего византийского императора Константина XI Палеолога во втором слое настенной живописи.

"Работа, которую проводит Эфорат древностей Министерства культуры, чрезвычайно важна, поскольку она открывает уникальные археологические раскопки, свидетельства, связанные с историческими личностями. В этом случае изображение связано с последним императором Византии и является его единственным прижизненным портретом", – сказала министр культуры Греци Лина Мендони.

Чиновница отметила, что портретные черты последнего императора Византии XI Константина Палеолога художник, пожалуй, передал из собственного восприятия, то есть "его моделью был не официальный императорский портрет, как было принято, а сам император".

По словам ученых, на найденной фреске изображена фигура зрелого мужчины с императорскими атрибутами, он, в частности, держит крестообразный скипетр. Расшитый золотом пурпур мантии украшен медальонами, на которых отчеканены двуглавые орлы с короной между головами – знаки рода Палеологов.

Исследователи отмечают, что присутствие двуглавых орлов на одежде фигуры в сочетании с остальными символами составляло иллюстрированное сообщение, позволяющее зрителю безошибочно идентифицировать императора.

Ученые отмечают, что как портрет он не является идеалистическим или шаблонным, это аутентичный портрет, точно воспроизводящий физиономические черты последнего византийского императора. Это земная фигура, зрелый человек, с худым лицом и индивидуальными чертами, излучающими спокойствие и кротость, говорят эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые обнаружили скрытый текст под слоем золота на странице Голубого Корана.

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