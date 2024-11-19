Ученые обнаружили скрытый текст под слоем золота на странице Голубого Корана. Фото

Ученые нашли текст, скрытый под сложным декоративным слоем листового золота на странице Голубого Корана. В ходе исследования ученые из Национального музея Заида использовали методы мультиспектральной визуализации.

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Команда специалистов нашла стихи из суры Аль-Ниса под слоем золотого орнамента на странице одной из самых известных в мире рукописей Корана. По словам экспертов, эта сура сосредотачивается на правах женщин, законе о наследстве, заботе о сиротах, законных и незаконных женщинах, выходящих замуж, а также отстаивании справедливости, пишет Arkeonews.

Голубой Коран является копией Корана, датируемой 800-900 годами нашей эры. Рукопись известна своими ярко-синими страницами или страницами индиго, серебряной отделкой и золотой куфической каллиграфией, описывают ученые. Считается, что его палитра относится к окрашенным в пурпурный цвет позолоченным рукописям, изготовленным в соседней Византийской империи.

По словам экспертов, тамошний текст написан куфическим письмом. Как и в других ранних Коранах, содержание здесь трудно прочесть, поскольку буквы были изменены, чтобы сделать каждую строку одинаковой длины, а отметки, необходимые для различения букв, были опущены.

В новом исследовании страница Корана была изучена с помощью многоспектральной визуализации, техники, которая может обнаружить текст и изображения, которые со временем выцвели и больше не видны человеческому глазу, говорят специалисты.

Ученые отмечают, что передовые технологии, используемые для того, чтобы пролить новый свет на эту страницу рукописи, помогают открыть дополнительные перспективы создания этой редкой копии Корана.

Известно, что первоначально Голубой Коран состоял из 600 листов, каждый из которых был изготовлен из овечьей кожи, говорят специалисты. Письма из рукописи были известны ученым с начала XX века, но впервые он привлек широкое внимание ученых в 1970-х годах после публикации нескольких листов на международных выставках.

По словам исследователей, Голубой Коран приписывали Ирану или Тунису, где якобы хранится основная часть рукописи.

Сегодня всего около 100 страниц можно найти в частных и музейных коллекциях по всему миру, пять из которых будут выставлены в Национальном музее Заида.

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