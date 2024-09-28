Доказан факт каннибализма: ученые сделали шокирующее открытие об экспедиции Франклина в 1845 году. Фото

Ученые выяснили, что во время экспедиции Франклина в 1845 году был совершен акт каннибализма. При раскопках останков исследователи заметили серию небольших порезов на челюсти одного из участников экипажа. Что является ярким признаком того, что кости были вырезаны на мясо после смерти человека, то есть он был каннибализирован.

Видео дня

Теперь, благодаря образцам ДНК, было идентифицировано, кому принадлежала эта челюсть. Как сообщает MailOnline, это скелетные останки британского первого офицера Джеймса Фицджеймса.

Открытие ученых показало, что ни звание, ни статус не были важны, когда экипаж искал способы спастись.

Целью экспедиции Франклина Британского королевского флота было найти Северо-Западный проход – судоходный морской путь между Тихим и Атлантическим океанами через Арктику. Если бы удалось найти безопасный маршрут севернее Канады, это могло бы открыть новые и чрезвычайно прибыльные судоходные пути. Однако, несмотря на то, что экспедиция взяла два самых современных корабля, HMS Terror и HMS Erebus, они попали в ледовую ловушку у острова Кинг Уильям.

По приказу Франклина 105 офицеров и экипаж покинули корабль, чтобы попытаться пешком пересечь остров Короля Уильяма, но ни один член экипажа не выжил.

С тех пор кости экипажа находили по всему острову, однако состояние этих останков вызвало огромные споры. В 2013 году исследователи из Университета Ватерлоо и Университета Лейкхед раскопали место, содержащее 415 костей, принадлежавших по меньшей мере 13 членам экипажа.

Исследователи взяли образец ДНК из зуба, найденного в челюсти, и сравнили его с мазками, полученными от живых отпрысков экипажа Франклина. Так они выяснили, что челюстная кость принадлежала капитану HMS Erebus сэру Джеймсу Фицджеймсу.

"Идентификация останков Фитцджеймса дает новое представление о печальном конце экспедиции", – цитирует издание The Independent Дугласа Стентона, соавтора исследования из Университета Ватерлоо.

Ученые говорят, что в середине 19 века местные инуиты рассказывали искателям, что они видели доказательства того, что уцелевшие прибегали к каннибализму. Эта новость шокировала европейцев того времени, но веских доказательств обнаружено не было. Каннибализм был доказан лишь в 1997 году, когда биоархеолог доктор Энн Кинлисайд обнаружила схожие следы порезов на многих костях в большом месте захоронения, что говорит о том, что по меньшей мере четыре тела были съедены. Теперь в этот список присоединили и кости Фитцджеймса с его остатками нижней челюсти, на которой найдены многочисленные порезы.

"Это демонстрирует уровень отчаяния, который должны были чувствовать моряки Франклина, делая то, что они считали бы отвратительным", – говорит соавтор доктор Роберт Парк из Университета Ватерлоо.

Исследователи призывают всех потомков участников экспедиции Франклина обратиться к ним, чтобы проверить, можно ли использовать их ДНК для идентификации других людей.

Напомним, в августе на Netflix вышел сериал "Террор", в котором рассказывается история экспедиции Франклина, пугающей правдоподобием. Режиссерам и актерам удалось с невероятной точностью воспроизвести трагические события почти 180-летней давности лишь потому, что описанная трагедия действительно случилась.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что археологи нашли главу статуи женщины на раскопках Карлайла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!