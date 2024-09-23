Археологи обнаружили голову статуи женщины на раскопках Карлайла: чем она уникальна. Фото

Во время масштабных раскопок на месте древней римской бани в городе Карлайле на севере Англии археологи обнаружили более 4000 артефактов. Среди старинных находок особое место занимает каменная голова.

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По словам ученых, это голова женщины, изготовленной с чрезвычайным мастерством. Эксперты отмечают, что она более изящна, чем две другие головы, найденные на этом месте в 2023 году, пишет Arkeonews.

Каменная голова женщины имеет размеры 18 на 13 см. У нее "более изящная резьба и она более детализирована, чем две предыдущие монументальные головы", говорят археологи.

Ученые отмечают, что выкопанная голова напоминает более классический римский стиль скульптуры. Хотя детали еще неизвестны, считается, что это женщина, найденная вблизи возможного места захоронения, с прической, поразительно похожей на популяризировавшую этот образ прическу императрицы Юлии Домны. Эти детали позволяют предположить, что дата находки приходится на время римской бани.

Ведущий археолог Фрэнк Джиекко сказал, что он был "поражен количеством качественных сокровищ", которые были найдены на этом месте с 2021 года. Ученый добавил, что хотя эксперты назвали это место баней, оно также было "центром досуга и штабом" размером по меньшей мере 50 на 60 метров.

"Это напоминает набор различных офисов, религиозных и социальных пространств, досуга и административных помещений", – сказал Фрэнк Джиеко.

Археолог подчеркнул, что копатели обнаружили более 4000 важных находок, в том числе более 700 римских монет, расписную штукатурку стен, военные артефакты, как наконечники стрел и копий, более 400 шпилек, черепицу с имперским штамповкой, стекаляные бусины, игровые предметы и редкую римскую куклу.

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