На Netflix вышел сериал ужасов со звездой 'Чернобыля', от реализма которого тяжело дышать: о чем 'Террор'

Первый сезон мрачного сериала "Террор" 2018 года неожиданно появился на Netflix и вызвал волну ажиотажа в сети. Когда состоялась премьера многосерийной истории о трагедии 1845-1846 годов, она нашла свою аудиторию, но не вывела триллер в топ, несмотря на хорошие отзывы критиков.

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В этот раз все может измениться, считают иностранные медиа. Уже сейчас о хорроре со звездой известного проекта "Чернобыль" говорят с восторгом. OBOZ.UA расскажет, почему он понравился зрителям.

О чем "Террор"

Эта история в большинстве своем пугает правдоподобием. Режиссерам и актерам удалось с невероятной точностью воспроизвести трагические события почти 180-летней давности только потому, что описанная трагедия действительно случилась.

В 1945 году капитан Джон Франклин и его правая рука Фрэнсис Крозье возглавили два судна – "Террор" и "Эребус" – чтобы в компании еще 134 человек исследовать Арктику. Через несколько месяцев корабли оказались в ловушке во льдах, окружающих остров Кинг Уильям.

Известно, что экипаж и пассажиры больше года провели на борту, надеясь на спасение, но когда их запасы начали заканчиваться, а цинга унесла жизни многих людей, группа исследователей вышла на берег и пропала. Скорее всего, они погибли от холода и голода.

Сериал взял за основу эту историю и фантастические догадки из одноименного романа Дэна Симмонса 2007 года. Он добавил немного мистики в историю, чтобы добиться максимального эффекта ужаса у читателей.

Почему "Террор" стал популярным

Netflix получил право на то, чтобы разместить сериал на своей платформе, чем запустил механизм его популяризации. В медиа заговорили о проекте с особым восторгом, вспоминая его 94% рейтинг на сайте Rotten Tomatoes и реализм, от которого тяжело дышать.

Поспособствовал новому витку популярности также каст сериала. Капитана Розье сыграл Джаред Харрис, который в 2018 году еще не был столь популярен. Сейчас его знают как исполнителя главной роли Валерия Легасова в сериале "Чернобыль", ставшем хитом в 2019-м.

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