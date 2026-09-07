До сих пор этого никто не видел: ученые-планетологи зафиксировали момент, когда кентавр становится кометой. Фото

Учёные впервые зафиксировали редкую стадию превращения ледяного космического тела в комету. Объект 450P/LONEOS, который миллиарды лет находился в холодных окраинах Солнечной системы, под влиянием изменения орбиты начал активнее нагреваться, выделять газ и пыль и формировать комету.

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Учёные зафиксировали редкую стадию, которую до сих пор никто ещё не видел, – момент, когда кентавр становится кометой. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Planetary Science Journal.

Команда планетолога Чарльза Шамбо из Университета Центральной Флориды исследовала 450P/LONEOS с помощью космического телескопа James Webb и обсерватории Gemini North и смогла проследить, как кентавр постепенно приобретает признаки кометы.

Как кентавр оказался на пути к превращению в комету

Кентавры — это особый класс малых тел Солнечной системы, которые дрейфуют между орбитами Юпитера и Нептуна. Они занимают промежуточное положение между астероидами внутренних регионов Солнечной системы и холодными объектами пояса Койпера.

Из-за постоянного гравитационного воздействия газовых гигантов их орбиты чрезвычайно нестабильны. В течение миллионов лет кентавр может менять траекторию, пока гравитация одной из планет не выбросит его из Солнечной системы или, наоборот, не подтолкнет ближе к Солнцу.

Именно эта нестабильность делает кентавров своеобразными природными лабораториями, которые позволяют наблюдать, как холодные ледяные тела постепенно превращаются в активные кометы.

Так произошло и с 450P/LONEOS. Переломным моментом стал 1992 год, когда объект прошел примерно в 4,6 млн км от Сатурна. Гравитация планеты изменила его орбиту: перигелий опустился до 5,4 астрономической единицы, или около 813 млн км от Солнца — лишь немного дальше орбиты Юпитера, которая составляет примерно 5,2 а.е.

В результате 450P стал получать значительно больше солнечного тепла, чем раньше. Его орбитальный период сейчас составляет около 22 лет, то есть он уже приблизился к параметрам комет семейства Юпитера, периоды обращения которых обычно не превышают 20 лет.

За объектом наблюдали на обсерватории Gemini North в период с 2019 по 2024 год. Астрономы зафиксировали, как его кома постепенно становилась ярче, пока в августе 2024 года 450P не прошел перигелий.

"Джеймс Уэбб" обнаружил неожиданный источник кометной кометы

Когда кентавр начал более активно выделять газ и пыль, ученые ожидали увидеть характерный для комет водяной пар. Однако наблюдения Джеймса Уэбба показали совершенно иную картину.

Водяного пара в коме 450P/LONEOS практически нет. Зато главным компонентом газовых выбросов оказался углекислый газ (CO₂).

Ученые объясняют это особенностями льда внутри кентавра. В первоначальных объектах из пояса Койпера вода может находиться в аморфном, то есть неупорядоченном и пористом состоянии. Такая структура способна удерживать внутри пузырьки газа.

Когда тело начинает нагреваться, аморфный лёд перестраивается в кристаллическую структуру. В ходе этого процесса высвобождается газ, заключённый внутри льда, в частности углекислый, а вместе с ним наружу могут выходить пыль и мелкие кристаллы водяного льда.

"Джеймс Уэбб" зафиксировал признаки именно таких кристаллических частиц. То есть 450P/LONEOS фактически начал терять первоначальное состояние, в котором мог находиться со времён формирования Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад.

Что ждет 450P/LONEOS дальше

Исследователи считают, что объект находится лишь на ранней стадии трансформации. Если будущее сближение с Юпитером вновь изменит его орбиту и приблизит 450P к Солнцу, повышение температуры может вызвать более интенсивное испарение кристаллического водяного льда.

Тогда вода станет гораздо более заметной составляющей кометной комы, а сам объект постепенно приобретёт более характерный для комет вид.

Даже если нового гравитационного воздействия не произойдет, после многих оборотов вокруг Солнца 450P может постепенно исчерпать имеющиеся запасы сухого льда. В таком случае водяной пар в конечном итоге может стать основным газом его кометной комы.

Исследователи отмечают, что активность наблюдается лишь у небольшой части кентавров. В частности , в ходе отдельного исследования 13 кентавров, наиболее близко подходивших к Солнцу, ни один из них не продемонстрировал подобной активности.

Поэтому 450P/LONEOS дает ученым чрезвычайно редкую возможность наблюдать непосредственно процесс перехода от относительно инертного кентавра к активной комете — этап, который ранее никто не видел столь подробно.

Как сообщал OBOZ.UA, комета Галлея вновь приблизилась к Солнцу, пройдя ближе всего к звезде 28 июля. После чего следующее прохождение перигелия ожидается только 27 марта 2134 года. А во внутреннюю часть Солнечной системы комета Галлея вернется аж в 2061 году.

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