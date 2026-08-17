Комета Галлея вновь приблизится к Солнцу: когда её можно будет увидеть

Комета Галлея вернется во внутреннюю часть Солнечной системы в 2061 году. Ближе всего к Солнцу она пройдет 28 июля, после чего следующее прохождение перигелия ожидается только 27 марта 2134 года.

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Научный журнал Space Daily отмечает, что 28 июля 2061 года является расчетной датой следующего перигелия кометы Галлея. Издание также указывает дату следующего прохождения – 27 марта 2134 года.

Однако 28 июля не означает, что увидеть комету можно будет только в одну конкретную ночь. По мере приближения к Солнцу нагрев ядра будет выделять газ и пыль. Вокруг него сформируется кома, а также хвосты, характерные для ярких комет.

История возвращения

Комета Галлея стала известна не только благодаря своей яркости. Ее история изменила представления людей о природе комет.

Эдмонд Галлей сравнил траектории комет, наблюдавшихся в 1531, 1607 и 1682 годах. Используя ньютоновское объяснение гравитации, он пришёл к выводу, что речь шла об одном и том же объекте, который периодически возвращается к Солнцу. Галлей предсказал её новое появление, но умер до того, как комета вернулась в 1758 году.

Впоследствии объект получил его имя. Официальное обозначение кометы – 1P/Halley, где буква "P" указывает на её принадлежность к периодическим кометам.

Не каждые 76 лет

Комету Галлея часто называют объектом, который возвращается примерно каждые 76 лет. Однако это средний показатель, а не фиксированный календарный цикл.

NASA приводит зафиксированные промежутки между прохождениями перигелия от 74,42 до 79,25 лет. На орбиту влияет гравитация планет, из-за чего ее параметры несколько изменяются при каждом прохождении.

Дополнительное влияние оказывают газы, вырывающиеся из нагретого ядра кометы. Они создают небольшие реактивные силы, поэтому движение объекта не определяется исключительно гравитационным взаимодействием.

Астрономы продолжают уточнять орбиту Галлея на основе новых измерений. Для расчета положения кометы используют, в частности, систему JPL Horizons, которая позволяет получать точные эфемериды.

Возвращение после 1986 года

Последний перигелий комета Галлея прошла 9 февраля 1986 года. Для многих наблюдателей, особенно на Северном полушарии, её появление оказалось менее впечатляющим, чем ожидалось.

Вблизи перигелия комета находилась в невыгодном положении относительно Солнца. Ближе всего к Земле она подошла уже на удалении от Солнца, на расстояние около 0,42 астрономической единицы, или примерно 63 млн километров.

Ситуация в 2061 году должна быть более благоприятной. Ожидается, что вблизи перигелия Земля и комета окажутся по одну сторону от Солнца, поэтому комета Галлея будет лучше видна на небе, чем во время возвращения в 1986 году.

В то же время это не гарантирует определённой яркости кометы. Ее активность может быть неравномерной, а городское освещение способно значительно затруднить наблюдение за рассеянным хвостом.

Научная встреча

Возвращение кометы Галлея в 2061 году станет не просто очередным астрономическим явлением. Во время предыдущего прохождения в 1986 году международные космические аппараты исследовали объект вблизи, в частности аппарат "Джиотто" Европейского космического агентства.

14 марта 1986 года "Джиотто" пролетел примерно в 596 километрах от ядра кометы. Полученные изображения показали неправильное по форме тело, с поверхности которого вырывались струи газа и пыли.

По данным ESA, ядро Галлея имеет вытянутую форму и длину примерно 15 километров. При этом оно отражает очень мало солнечного света, то есть сама поверхность кометы чрезвычайно темная.

Активной оказалась лишь относительно небольшая часть освещённой поверхности. Но именно из неё высвобождалось достаточное количество материала, чтобы вокруг ядра сформировалась значительно более обширная видимая оболочка кометы.

Таким образом, Галлей демонстрирует необычное сочетание: одно из самых темных известных тел Солнечной системы способно создавать одно из самых известных небесных зрелищ.

Встреча с Землёй

Хотя сама комета сейчас находится далеко от Земли, планета ежегодно сталкивается с материалом, который Галлей оставила вдоль своей орбиты.

Именно эта комета является родительским телом двух известных метеорных потоков – Орионид в октябре и Эта-Акварид в мае. Метеоры этих потоков не являются обломками ядра, которые одновременно движутся рядом с кометой.

Речь идет о мелких частицах пыли, оставленных кометой во время предыдущих прохождений. Когда Земля пересекает соответствующие потоки обломков, они входят в атмосферу и сгорают, создавая метеорный дождь.

NASA также связывает Эта-Аквариды с кометой Галлея. Поэтому наблюдение за этим метеорным потоком можно считать ежегодной встречей Земли с веществом, оставленным знаменитой кометой.

Ожидание 2061 года

Следующее возвращение Галлея имеет особое значение из-за продолжительности его орбитального периода. Человеку, который родится в 2026 году, будет 35 лет во время прохождения кометы через перигелий в 2061-м. Во время следующего прохождения в 2134 году ему было бы уже 108 лет.

Некоторые люди, помнящие появление кометы Галлея в 1986 году, потенциально смогут увидеть её во второй раз. Для многих других нынешних взрослых возвращение в 2061 году может стать единственной возможностью увидеть именно комету Галлея.

Впрочем, готовиться к наблюдению уже сейчас нет необходимости. За десятилетие до события астрономы будут ещё уточнять яркость кометы, её активность и наилучшие условия для наблюдений.

Важная дата

28 июля 2061 года — расчетная дата прохождения перигелия, но лучший момент для наблюдения будет зависеть от конкретного места на Земле. На это будут влиять расстояние кометы от Солнца на небе, географическая широта, сумерки, погода и фаза Луны.

Поэтому наиболее благоприятное время для наблюдения может не совпасть с самим днем перигелия. Комету можно будет наблюдать в течение значительно более длительного периода до и после 28 июля.

Гораздо важнее будет то, насколько яркой будет комета Галлея во время нового возвращения. Орбиту можно рассчитать с большой точностью, однако активность кометы и её видимость невозможно так же точно спрогнозировать за 35 лет.

Кстати, ученые пересмотрели один из важнейших сценариев будущего Вселенной после анализа новых астрономических данных. Теперь предполагается, что космос будет существовать не триллионы лет (как считалось ранее), а значительно меньше.

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