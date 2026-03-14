Такого не было миллионы лет: ученые зафиксировали беспрецедентное удлинение дня на Земле

Группа австрийско-швейцарских ученых установила, что вращение Земли замедляется, в результате чего дни становятся несколько длиннее. Согласно их исследованию, текущее увеличение продолжительности дня является беспрецедентным.

Об этом сообщает научный журнал IFL Science. В исследовании ученые определили, насколько необычным является это замедление, рассмотрев миллионы лет истории Земли.

Что известно

Теоретически, Земле нужно 24 часа, чтобы сделать один оборот. На самом деле, день может быть немного длиннее или немного короче, под влиянием гравитационного притяжения Луны и нескольких геофизических процессов, происходящих глубоко в недрах Земли, на ее поверхности и высоко в атмосфере.

Однако, согласно данным исследователей, изменение климата, вызванное человеком, нагревает планету и заставляет таять ледники, высвобождая воду, которая была замерзшей тысячелетиями. Когда этавода распространяется по всему земному шару в виде подъема уровня морей, она перераспределяет массу Земли. Делая это, оно постепенно тормозит свое вращение, удлиняя дни на миллисекунды.

"Мы показали, что ускоренное таяние полярных ледников и горных ледников в 21 веке повышает уровень моря, что замедляет вращение Земли и, следовательно, удлиняет день — подобно фигуристу, который вращается медленнее, когда растягивает руки, и быстрее, когда держит руки близко к телу", — заявил профессор с кафедры метеорологии и геофизики Венского университета Мустафа Киани Шахванди.

Когда лед находится на полярных сушах, он концентрируется вблизи оси, вокруг которой вращается Земля, объясняет ученый. Когда он тает и стекает в океаны, этамасса распространяется наружу к экватору, двигаясь дальше от оси вращения Земли.

Команда пришла к выводу, чтоземной день сейчас удлиняется примерно на 1,33 миллисекунды в столетие, главным образом из-за повышения уровня моря в результате таяния льда, что перераспределяет массу и замедляет вращение Земли. Учитывая ожидаемое дальнейшее потепление, эффект будет только усиливаться.

"Это быстрое увеличение продолжительности дня означает, что темпы современного изменения климата были беспрецедентными по крайней мере с конца плиоцена, 3,6 миллиона лет назад. Таким образом, текущее быстрое увеличение продолжительности дня можно объяснить, главным образом, влиянием человека", – добавил профессор космической геодезии из Цюриха Бенедикт Соя.

По его словам, это может вызвать некоторые сбои в технологиях, которые зависят от точного отсчета времени, таких как спутники GPS, где даже малейший дрейф во вращении Земли может нарушить работу тщательно откалиброванной системы.

Напомним, ранее исследование на Международной космической станции показало, что длительное пребывание в космосе может нанести серьезный вред мышцам. Ученые изучали влияние различных уровней гравитации на мышей и обнаружили критические пороги, необходимые для сохранения мышечной массы, что ставит под сомнение готовность человека к длительному полету на Марс.

Как сообщал OBOZ.UA, астронавты и ученые исследовали загадочные яркие вспышки, возникающие высоко над грозовыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Наблюдения проводили с помощью камер и датчиков на борту МКС в течение последних лет, выяснив, что это транзитные световые явления.

