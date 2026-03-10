Высоко над Землей вспыхивают загадочные огни: ученые объяснили, что происходит

Астронавты и ученые исследовали загадочные яркие вспышки, возникающие высоко над грозовыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Наблюдения проводили с помощью камер и датчиков на борту Международной космической станции в течение последних лет.

Исследователи зафиксировали явления, которые возникают на высоте до примерно 55 миль (88,51 километра) над поверхностью планеты. Речь идет о кратковременных электрических событиях, известных как транзитные световые явления. О них написало издание Earth.com со ссылкой на результаты наблюдений космических экспериментов и данные агентств, работающих с МКС.

В материале отмечается: "Эти короткие зрелища – голубые джеты, красные спрайты, фиолетовые ореолы и ультрафиолетовые кольца – вместе называют транзитными световыми событиями".

Странные явления атмосферы

Такие электрические вспышки возникают значительно выше обычных молний. Большинство людей видит только грозу у поверхности Земли – раскаты грома и короткую вспышку в облаках. Но над ними, в разреженном воздухе, иногда возникают яркие цветные разряды.

Долгое время ученые почти не могли их систематически исследовать. Информация о них появлялась в основном в рассказах пилотов или на редких фотографиях. Ситуация изменилась после того, как на Международной космической станции установили специальные камеры и приборы наблюдения.

Одним из главных инструментов стал комплекс Atmosphere–Space Interactions Monitor, созданный Европейским космическим агентством. Он работает на внешней платформе станции с 2018 года. Его камеры и фотометры способны фиксировать очень короткие вспышки, которые длятся меньше мгновения и имеют размеры меньше ногтя.

Данные показали, что некоторые электрические разряды на вершинах грозовых облаков могут передавать энергию в ионосферу. Там они запускают огромные ультрафиолетовые кольца света, известные как ELVES. Такие явления могут влиять на заряд ионосферы на сотни миль вокруг.

Вспышки над облаками

Отдельное внимание исследователи уделяют явлениям, которые называют "красными спрайтами". Они возникают в мезосфере и выглядят как перевернутые медузы, светящиеся красным цветом. Наблюдать их очень сложно – они длятся примерно десять миллисекунд.

Еще одно явление – голубые джеты. Это узкие электрические разряды, прорывающиеся из верхушек грозовых облаков в сторону стратосферы. Они движутся быстро и почти бесшумно.

Благодаря камерам на орбите ученые смогли определить точную высоту одного из таких джетов. Данные подтвердили, что эти разряды действительно поднимаются выше обычного слоя погоды. Полученные измерения помогают улучшить модели электрических процессов в грозовых облаках.

Камеры на МКС также используют в рамках эксперимента Thor-Davis. Астронавты устанавливают высокоскоростную камеру в куполе станции – смотровом модуле с семью окнами. Она способна снимать грозы со скоростью до 100 тысяч кадров в секунду.

Такие записи показывают, как молния разветвляется внутри облаков. Эти детали раньше было почти невозможно увидеть. Они помогают проверять лабораторные эксперименты с плазмой и сравнивать их с реальными атмосферными процессами.

Еще одно направление исследований касается гамма-вспышек, которые иногда сопровождают молнии. Это короткие импульсы излучения высокой энергии. Они могут быть достаточно сильными, чтобы кратковременно облучить самолет дозой, подобной рентгеновскому снимку грудной клетки.

Для изучения таких явлений Японское агентство аэрокосмических исследований запустило небольшой спутник Light-1. Он имеет детекторы, способные фиксировать фотоны высокой энергии. Полученные данные планируют объединять с глобальными сетями наблюдения за молниями.

Исследователи отмечают, что подобные явления могут влиять на работу радиосвязи, а также на условия полетов в районах частых гроз. Кроме того, эти разряды меняют химический состав верхних слоев атмосферы, в частности перераспределяют оксиды азота и другие соединения.

