Дежавю наоборот: что такое жамевю и почему это звучит жутко

Мы привыкли к феномену déjà vu – ощущение, когда новая ситуация кажется уже пережитой. Но в психологии существует и его полная противоположность – jamais vu ("жамевю"), когда знакомые вещи вдруг кажутся чужими и нереальными.

Это редкое, но крайне тревожное ощущение, которое ученые только начинают серьезно исследовать. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Когда знакомое кажется чужим

Жамевю может проявиться в самых простых ситуациях: вы смотрите на знакомое лицо, которое вдруг кажется непонятным; музыкант путается в знакомой мелодии; студент пишет слово "аппетит" и начинает сомневаться, существует ли оно вообще. Такое "отчуждение" знакомого – ключевой признак жамевю.

В реальной жизни оно встречается нечасто, но может возникать от повторения или чрезмерной концентрации. Один из ученых, например, признался, что во время поездки на авто вдруг потерял ощущение знакомства с педалями и рулем, из-за чего был вынужден остановиться.

Эксперименты, доказывающие феномен

Исследователи провели простые, но показательные эксперименты. Студентов просили многократно переписывать обычные слова – "дверь", "меч" или даже самое распространенное "the". Уже через 30–40 повторов большинство участников начинали испытывать странность: слово теряло смысл, выглядело неправильным или казалось, что его им подсунули как обманку.

Около 70% участников останавливались именно из-за этого эффекта. Люди описывали его словами: "Они теряют смысл, чем дольше на них смотришь", "Рука будто потеряла контроль", "Кажется, это не настоящее слово".

Объяснение: почему так происходит

Ученые считают, что жамевю – это сигнал от мозга, когда определенный процесс становится слишком автоматическим. Постоянное повторение "перегревает" связи и делает знакомое странным. В психологии это объясняют через явление "ситуационного перенасыщения": избыток стимула разрушает его смысл.

Это не только курьез: похожие механизмы изучают в контексте обсессивно-компульсивного расстройства. Человек, который десятки раз проверяет, закрыта ли дверь, в конце концов может потерять уверенность, потому что действие становится бессмысленным и непонятным.

Почему это важно

Жамевю может пугать, ведь оно меняет наше ощущение реальности. Но в то же время это – защитный механизм: мозг сигнализирует, что мы застряли в рутине и пора сменить фокус.

Поэтому если вам вдруг кажется, что знакомое слово или место выглядит чужим, – не спешите пугаться. Это лишь мозг включает "режим проверки реальности".

