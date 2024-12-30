Дети, рожденные в 2025 году, станут частью нового поколения: что такое Бета и в чем их отличие от Альфа

Дети, родившиеся в 2025 году, будут первыми из новой группы сверстников – поколение Бета. Оно продлится примерно до 2039 года и следует за поколением Альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год.

Видео дня

По словам социального исследователя и футуролога Марка МакКриндла, новое поколение детей унаследует мир, который борется с большими общественными вызовами. Учитывая изменение климата, глобальное изменение населения и скорую урбанизацию на переднем плане, устойчивость будет не просто преимуществом, но и ожиданием, пишет NyPost.

До этого это было поколение Z, продолжавшееся с 1996 по 2010 год, и поколение Y, или миллениалы, родившиеся с 1981 по 1996 год.

К 2035 году Бета-генерация составит 16% населения мира и будет жить в мире, работающем на основе искусственного интеллекта.

"Поколение Бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью внедряются в повседневную жизнь – от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", – пояснил МакКриндл.

Также ученый добавил, что родители бета-поколения, преимущественно являющиеся поколениями Z, могут использовать иной подход к использованию социальных сетей, чем их предшественники: большинство родителей-миллениалов использовали социальные медиа, чтобы документировать жизнь своих детей, поколение Z знает больше как о положительных моменты, так и о проблемах, связанных с использованием социальных медиа с раннего возраста.

"Родители поколения Z, скорее всего, согласятся с тем, что ограничение времени их ребенка перед экраном является для них приоритетным", – говорит исследователь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нейробиологи просканировали мозг новорожденных детей и были поражены результатом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!