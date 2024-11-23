Нейробиологи просканировали мозг новорожденных и были поражены результатом. График

Ранее нейробиологи анализировали плоды и новорожденных отдельно, но в новом исследовании, проведенном в Нью-Йоркском университете, они рассматривали мозг 140 детей во время рождения. То есть сначала в утробе матери, а затем сразу после появления на свет.

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В результате ученые выяснили, что в течение первых нескольких месяцев жизни внезапный приток сенсорной информации вызывает образование миллиардов новых нейронных связей, которых не было в утробе матери. А это говорит о том, что мозг отчаянно пытается обработать и интегрировать новые виды информации, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые провели 126 пренатальных сканирований, начиная спустя примерно 6 месяцев после зачатия, и 58 постнатальных сканирований в течение примерно трех месяцев после рождения.

"Благодаря этому единственному в своем роде продольному набору данных мы теперь впервые имеем возможность исследовать изменения мозга во время рождения. Удивительно, но все еще существует большой пробел в нашем понимании того, как человеческий мозг изменяется во время этой решающей фазы развития", – комментирует нейробиолог Лансинь Джи из Нью-Йоркского университета.

Главная исследовательница Мория Томасона из Нью-Йоркского университета является мировым лидером в исследовании МРТ плода, и она уже много лет сканирует мозг матерей и их детей. Исследования МРТ плода подвергаются искажению и потере сигнала, и поскольку исследователи измеряют уровень кислорода в крови в мозге, это может быть не идеальной картиной всех имеющихся коммуникационных нейронов. Однако это первое значительное исследование, изучающее, как функциональная активность МРТ в состоянии покоя может изменяться при переходе от рождения.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что рождение не просто продолжение внутриутробного роста мозга, а отдельная трансформационная стадия, которая влияет на будущие когнитивные и поведенческие результаты", - сказал нейробиолог.

В течение нескольких недель после рождения участники исследования демонстрировали всплеск нейронных связей, что свидетельствует о том, что мозг отчаянно пытается обработать и интегрировать новые виды информации.

Новые открытия подтверждают гипотезу о том, что в утробе матери человеческий мозг имеет основные нейронные сети, занимающиеся "локальными" делами. Однако после рождения эти локальные дела становятся "глобальными", общаясь с сетями, которые находятся дальше, чем когда-либо прежде.

После этого начального ускоренного роста мозг новорожденного постепенно претерпевает реорганизацию, чтобы сократить неэффективные пути между сетями и укрепить другие. Результатом являются значительные изменения в том, как работает мозг.

Рождение является одним из важнейших событий в жизни человека, и по мере развития нейровизуализации ученые приближаются к тому, чтобы наблюдать этот момент в важнейшем органе.

"Эта работа закладывает основу для предстоящей работы по времени созревания функциональных сетей мозга, охватывающего перинатальный период. На основе этой работы можно представить дальнейшие исследования, которые будут изучать как такие факторы, как пол, недоношенность и пренатальные неурядицы, взаимодействуют со временем и моделями роста развития мозговой сети детей", – сказал Джи.

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