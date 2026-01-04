День, когда время закончится: что известно о проблеме 2038 года, которая может затронуть все человечество

В январе 2038 года часть компьютерных систем может столкнуться с критической ошибкой обработки времени, известной как проблема 2038 года. Она способна привести к некорректной работе программ, которые используют 32-битное Unix-время. Специалисты предостерегают: последствия могут коснуться устаревших, но все еще активных систем.

О рисках, связанных с проблемой 2038 года, говорится в аналитическом материале технологических обозревателей и комментариях специалистов по кибербезопасности. Информацию обнародовали IFLScience.

Проблема 2038 года связана с ограничениями 32-битных систем, которые хранят время в виде количества секунд, прошедших с 1 января 1970 года. Максимальное значение такого счетчика – 2 147 483 647 секунд, что соответствует 19 января 2038 года, 03:14:07 по UTC. После этого происходит переполнение, и значение времени становится отрицательным.

В результате система может интерпретировать дату как 13 декабря 1901 года, что вызывает сбои в работе программ, неправильные временные метки, ошибки в логах, планировщиках задач и сетевых сервисах. Наиболее уязвимыми остаются старые операционные системы, встроенное программное обеспечение и промышленные контроллеры.

Эксперты отмечают, что техническое решение проблемы известно давно – переход на 64-битные временные метки, которые позволяют корректно хранить время на триллионы лет вперед. В то же время массовое обновление осложняется совместимостью со старым программным обеспечением, которое может некорректно работать с новым форматом времени.

Специалисты также предупреждают, что даже в случае обновления основных систем риск сохранится в забытых или давно не поддерживаемых программах. Именно такие элементы инфраструктуры могут стать источником неожиданных сбоев после 2038 года.

Кроме того, проблема 2038 года не является уникальной. Аналитики напоминают о будущих временных сбоях, в частности проблему 2106 года для беззнаковых 32-битных систем и проблему 2184 года в Windows NT. Это свидетельствует о системной уязвимости подходов к хранению времени в компьютерных технологиях.

Опыт проблемы 2000 года (когда были опасения, что компьютерные системы не смогут перейти с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года. – Ред.) показал, что масштабные технические проблемы можно предотвратить заблаговременной подготовкой. В то же время проблема 2038 года остается актуальной именно из-за большого количества устаревших систем, которые до сих пор используются в критических сферах.

