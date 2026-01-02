2026 год начинается Волчьим полнолунием: названа точная дата

Уже самое начало 2026 года подарит любителям наблюдений за ночным небом чрезвычайно красивое зрелище. В первые дни года можно будет полюбоваться полнолунием, которое имеет поэтическое название волчье, и которое при этом будет суперлунием.

Как пишет Yahoo News, это событие произойдет уже в субботу, 3 января. Луна будет не только идеально круглой и полностью освещенной, она еще и будет казаться заметно больше и ярче, чем обычно, поскольку в это время спутник достигнет ближайшей к Земле точки своей орбиты.

С точки зрения астрономии, феномен суперлуния возникает тогда, когда полнолуние совпадает с перигеем – таким моментом в эллиптической орбите Луны, когда она находится на минимальном расстоянии от нашей планеты. По данным NASA, в такие периоды Луна может казаться на 14% больше и сиять на 30% ярче типичного полнолуния. Это явление обусловлено тем, что орбита спутника Земли является не идеально круглой, а несколько вытянутой, поэтому дистанция между космическими объектами постоянно меняется, а в моменты сближения, когда оно совпадает с полнолунием, можно наблюдать такое зрелищное явление как суперлуние

Почему луна будет волчьим

Название "волчье полнолуние" происходит из традиций коренных народов Америки и Европы. Оно отражает время года в разгар зимы, когда возле поселений чаще всего слышали вой волков. Хотя народные предания утверждают, что хищники воют от голода в холодные месяцы, современные ученые выяснили, что волки используют голос для обозначения территории и общения со стаей. Несмотря на это, звук волчьего воя настолько прочно ассоциируется с январским полнолунием, что название закрепилось в разных культурах и до сих пор используется, как красивый поэтический образ.

Как наблюдать волчье полнолуние 2026 года

Чтобы насладиться суперлунием 3 января в полной мере, астрономы советуют воспользоваться так называемой "лунной иллюзией". Это оптический феномен, благодаря которому наш спутник кажется невероятно большим, когда он расположен вблизи знакомых объектов, таких как деревья, здания или линия горизонта. Поэтому, чтобы увидеть действительно гигантское ночное светило, выберите время, когда оно только выходит из-за горизонта или перед самым его закатом.

В дополнение к феномену суперлуния в этом году можно наблюдать и чрезвычайно яркий Юпитер в ночном небе. Во время волчьего полнолуния планета будет визуально находиться рядом с полностью освещенным спутником и при этом не будет теряться в его свете.

Когда еще в 2026 году можно будет увидеть суперлуние

Январская волчья луна – это лишь первая из трех суперлуний, которые можно будет увидеть в 2026 году. Однако следующих придется ждать довольно долго – они состоятся друг за другом 24 ноября и 24 декабря.

При этом декабрьское полнолуние, которое, к тому же, будет приходиться на Сочельник, заслуживает особого внимания. Это должно быть самое близкое и самое яркое полнолуние всего 2026 года. В этот день земной спутник подойдет к Земле на самое короткое расстояние с 2019 года.

