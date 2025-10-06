Действительно указывает на воскресение? Ученые нашли интересную деталь на плащанице Иисуса. Фото

Туринская плащаница — это древнее льняное полотно, которое, по верованиям многих, использовалось для обертывания тела Иисуса Христа после его распятия. Она является одной из самых исследуемых и противоречивых реликвий в мире, которая веками привлекает внимание историков, ученых и верующих. На ткани сохранилось тусклое, коричневое изображение мужчины, чьи раны соответствуют описаниям травм, полученных во время распятия.

Видео дня

Хотя радиоуглеродное датирование 1980-х годов указывало на средневековье (1200-1400 гг.), многие исследователи предполагают, что тестируемый образец мог быть частью более позднего ремонта, что оставляет вопрос о его подлинности открытым. С момента первой публичной демонстрации в 1350-х годах во Франции, Плащаница остается неисчерпаемым источником научных дебатов, с более 170 рецензируемыми статьями, которые пытаются раскрыть ее тайну.

Хирург-стоматолог доктор Джон Соттосанти, который нашел новую цель в изучении Плащаницы во время редкой выставки в Турине, заметил то, что раньше оставалось почти незамеченным. Стоя перед реликвией, он разглядел едва заметные очертания человеческих зубов под отпечатком ткани. В своем новом исследовании, пока не прошедшем рецензирование, Соттосанти утверждает, что ему удалось четко различить режущие края нижних передних зубов, известные как резцовая плоскость, пишет Daily Mail.

Соттосанти пришел к выводу, что видимыми являются только нижние зубы, поскольку верхние, вероятно, были скрыты усами и губами. Он объяснил это явлением первичной вялости, которое наступает сразу после смерти, когда мышцы челюсти расслабляются, заставляя ее отвиснуть и обнажая нижние зубы.

Эта чрезвычайная деталь, по словам хирурга, является весомым свидетельством: нижние зубы на Плащанице подтверждают теорию о том, что в момент Воскресения тело высвободило всплеск лучистой энергии. Этот всплеск, как он считает, был достаточно мощным, чтобы запечатлеть даже мельчайшие анатомические черты, такие как резцовая плоскость, на льняной ткани. "Если зубы, расположенные за нижней губой, действительно видны на изображении, их присутствие подтверждает теорию о том, что во время воскресения был высвобожден всплеск энергии", — заявил Соттосанти.

Однако эта интерпретация сталкивается со скептицизмом. Доктор Келли Кирс, иммунолог, которая исследовала Плащаницу, отметила, что вопрос видимых зубов является субъективным и осложняется полосами на ткани, которые на негативе выглядят белыми. Она считает, что из-за характера плетения ткани трудно сделать окончательные выводы.

Соттосанти, со своей стороны, ссылается на многочисленные предыдущие исследования, где также упоминались наблюдения за зубами. Среди них работы доктора Джайлза Картера (1982), который предполагал, что изображение, включая зубы и кости, могло быть создано рентгеновским излучением, исходящим изнутри тела. Также он вспоминает доктора Алана Вангера, который с помощью специальной техники наложения изображений утверждал, что видел аж 20 верхних и нижних зубов, включая корни.

Стоматологический опыт Соттосанти позволил ему опровергнуть некоторые из этих предыдущих выводов, в частности относительно видимых корней. Он объясняет, что вертикальные полосы, которые другие воспринимают как корни, на самом деле являются узором плетения ткани, который становится более заметным за пределами фактической длины зубов.

OBOZ.UA ранее сообщал, что цифровая реконструкция плащаницы открыла скрытые факты об артефакте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.